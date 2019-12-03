Son Dakika Haberleri: Zagreb Büyükelçisi Hızlan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Zagreb Büyükelçisi Hızlan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Zagreb Büyükelçisi Hızlan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Zagreb Büyükelçisi Hızlan, AA'nın

Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Mustafa Babür Hızlan, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Hızlan, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde yer alan üç fotoğraf için oy kullandı.

Hızlan, haber kategorisinde, Bülent Ersöz'ün "'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verirken, yaşam kategorisinde ise oyunu, Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafından yana kullandı.

Spor kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını seçen Hızlan, bu fotoğrafın güçlü bir sosyal mesaj içerdiğini ve Beytullah'ın hayallerinden vazgeçmeyerek, mücadele etmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye, Zagreb, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 06:40 Kaynak: AA
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