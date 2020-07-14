Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi - Son Dakika

Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getirdi.

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Litvanya'nın Zalgiris Basketbol Takımı, Sarunas Jasikevicius'un ayrılmasının ardından başantrenörlüğe Avusturyalı Martin Schiller'i getirdi.

Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Son dakika: Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 197 bin lira tazminat ödeyecek

Zalgiris Kulübü, 38 yaşındaki Schiller ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Schiller, Almanya'nın Artland Dragons ve Riesen Ludwigsburg ekipleri ile Almanya Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç çalıştırıcı, 2017'de Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) mücadele eden Utah Jazz'ın Gelişim Ligi (G League) takımı Salt Lake City Stars'ta başantrenörlük görevine başlamıştı. Schiller, geçen sezon NBA Gelişim Ligi'nde yılın antrenörü ödülünü kazanmıştı.

Sarunas Jasikevicius, Türk Hava Yolları, basketbol, Litvanya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 10:39 Kaynak: AA

Son Dakika Spor Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

17:06 Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi 16:54 Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir 16:47 Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 16:14 Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:29 Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:18 Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Beşiktaşlı Dorukhan Toköz, Fenerbahçe'ye gideceğine dair iddialara Instagram paylaşımıyla yanıt verdi
17:06
Koronavirüs salgınında kışın yaşanacak ikinci dalga ilkinden daha büyük olabilir
16:54
Barda işe başlayan kadın kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
16:47
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
16:14
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
15:38
Faturaları düşürmek için doğal gaz endekslerini düşüren şahıs yakalandı
15:29
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
15:26
Fit halinden eser kalmadı! Ünlü sunucu Onur Büyktopçu, aşırı kiloları ile şaşırtıyor
15:18
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
14:58
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 17:12:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Zalgiris Basketbol Takımı'nda Martin Schiller dönemi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]