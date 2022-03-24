Zambiya'da 3,8 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak - Son Dakika
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Zambiya'da 3,8 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak

24.03.2022 12:13
Zambiya'da 3,8 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da 5 yaş altı 3,8 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanacağı bildirildi.

Güney Afrika ülkelerinden Zambiya'da 5 yaş altı 3,8 milyon çocuğun çocuk felcine karşı aşılanacağı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Zambiya temsilcisi Noala Skinner, basına yaptığı açıklamada, "Çocuklara zarar vermeden önce bu virüsü durdurmalıyız." dedi.

Zambiya'da 5 yaş altı 3,8 milyon çocuğun aşılama kampanyasının dün başladığını belirten Skinner, ülkenin 10 bölgesinde aşılamanın yapılacağı bilgisini paylaştı.

Aşılama kampanyası Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) iş birliğiyle yürütülecek.

Afrika'da 23 milyon çocuk aşılanacak

Güney Afrika ülkesi Malavi'de vaka görülmesi sonrası Afrika'da 23 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak.

Malavi'de 17 Şubat'ta 3,5 yaşındaki bir çocukta ilk vaka tespit edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bunun "Afrika'da yaklaşık 5 yıl sonra görülen ilk çocuk felci" vakası olduğunu açıklamıştı.

Söz konusu virüsün, Pakistan'da görülen virüsle bağlantılı olduğu anlaşılmıştı.

Çocuk felci, 5 yaşından küçük çocuklarda görülen ve aynı isimli virüsün neden olduğu bir hastalık olarak tanımlanıyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde hayatını kaybediyor.

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Güney Afrika, Zambiya, Afrika, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zambiya'da 3,8 milyon çocuk, çocuk felcine karşı aşılanacak - Son Dakika


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