Zara'da Mevlidi Nebi Haftası etkinlikleri - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen program kapsamında ilçe protokolü ziyaret edildi, hafta süresince ilçe merkezindeki ilk, orta ve lise öğrencilerine online konferanslar gerçekleştirilerek, hediye dağıtımı yapıldı.

Zara Müftüsü Burhan Al, Yapak köyünde Yapak Vakfı Özköyler İlk ve Ortaokulu öğrencileri ile halı sahada bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı programda Al, anasınıfı, ilk ve ortaokul öğrencilerine Hz. Muhammed'in çocuk sevgisi ile ilgili konferans verdi.

Peygamber Efendimizin hayatı ile ilgili bilinmesi gereken temel bilgilere de değinen Al, öğrencilere kırtasiye malzemesi, çocuk dergisi ve okuma kitaplarından oluşan hediye paketleri dağıttı.

Kovid-19 nedeniyle Mevlidi Nebi etkinliklerini online ve sosyal mesafe, maske kurallarına uyarak gerçekleştirdiklerini söyleyen Al, "Bu etkinliğimizi Yayıközü Köyü Birleştirilmiş Sınıflı İlkokulu, Şerefiye Köyü Vali Aydın Güçlü İlk ve Ortaokulu ile Korkut Köyü Gümüşay İlk ve Ortaokulu öğrencilerimiz için de gerçekleştirerek toplam 285 öğrencimize hediye dağıtmış olacağız." dedi.

Programa Zara Müftülüğü Şube Müdürü Ali Önen, Diyanet Gençlik Koordinatörü Mehmet Çelebi, Engelli Koordinatörü Fikri Çelebi ve Bağımlılıkla Mücadele Koordinatörü Muhittin Şenyurt da katıldı.