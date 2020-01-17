Zara Ziraat Odası öğrencilere boyama kitabı hediye etti - Son Dakika

Sivas'ın Zara ilçesinde anaokulu öğrencilerine tarım ve hayvancılık konulu boyama kitabı hediye edildi.

Zara Ziraat Odası Başkanlığı tarafından hazırlatılan boyama kitabı, Atatürk Anaokulu, Gazi İlkokulu, Mehmet Akif İlkokulu Reşit Akif Paşa Ortaokulu, Yapak Vakfı Özköyler İlkokulu, Şerefiye Vali Aydın Güçlü İlkokulu ile Korkut Gümüşay İlkokulu ana sınıflarında eğitim gören öğrencilere dağıtıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, "Tarım ve hayvancılığı, ilçemizde yetiştiriciliği yapılmakta olan hayvanlar ile bitkilerin, eski ve yeni tarım aletlerinin çocuklarımıza tanıtılması, aynı zamanda da sevdirilmesi amacıyla özel olarak boyama kitabı hazırlattık. Çizimleri yapılan tarım aletlerinin, hayvanların ve bitkilerin kısa açıklamaları ile birlikte isimleri ve İngilizcelerine de yer verdik." ifadelerini kullandı.