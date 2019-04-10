Zarif Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlarını Ziyaret Etti

İran Dışişleri Bakanı
Muhammed Cevad Zarif, uluslararası topluma ABD
'nin Devrim Muhafızları
kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.
İran devlet televizyonuna göre, Dışişleri Bakanı Zarif, başkent Tahran
'da ABD'nin terör örgütü ilan ettiği Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarını ziyaret etti.
Görüşmeye, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Muhammed Ali
Caferi, Kara Kuvvetleri Komutanı
Muhammed Pakpur, Hava Kuvvetleri Komutanı Emir Ali Hacızade
, Deniz Kuvvetleri Komutanı
Ali Rıza Tengsiri, Kudüs
Gücü Komutanı Kasım Süleymani
ve Besiç Komutanı Gulam Hüseyin Gaybperver katıldı.
ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusuna ilişkin kararının askerler ve siyasetçiler arasındaki birliği daha da artırdığını belirten Zarif, "Amerikalıların bu gülünç girişimi, onların bölgedeki umutsuzluğunun bir işaretidir." dedi.
Bölgedeki ABD askerlerinin İran güçleri için "kolay lokma" olduğunu savunan Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Caferi ise "Amerikalılar, İran'a yönelik bir askeri saldırıya cüret edemez. Bunu kendileri de biliyor." ifadesini kullandı.
Öte yandan görüşmeyle ilgili Twitter
hesabından açıklama yapan Zarif, "Devrim Muhafızları Ordusunun bölgesel ve küresel güvenliği sağlamak için Saddam ve DEAŞ'a karşı fedakarca mücadele ettiğini" ifade ederek, uluslararası topluma ABD'nin Devrim Muhafızları kararına karşı çıkma çağrısında bulundu.
Zarif, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Devrim Muhafızları Ordusunun fedakarlığını unutmayacağız. Zorbaların güvensizlik ve istikrarsızlık oluşturarak onların mirasını yok etmelerine izin vermeyeceğiz. Dünya da buna izin vermemeli."
ABD Başkanı Donald Trump
, önceki gün İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD'nin yabancı terör örgütleri listesine eklendiğini duyurmuştu.
İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi de buna karşılık ABD Merkez
Kuvvetler Komutanlığını (CENTCOM) terör örgütleri listesine aldığını açıklamıştı.