Zarif'in Tutuklama İddiaları Yalanlandı

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in ofisi, kendisinin tutuklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu tür iddialar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çevresinin İran'a yönelik propaganda faaliyetlerinin bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.

İran'ın eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in tutuklandığı iddiaları yalanlandı. Zarif'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Bazı çevreler, düşük ve değersiz siyasi çıkarları uğruna gerçek dışı iddiaları gündeme getirerek yurtdışındaki bağlantıları üzerinden tamamen uydurma bir senaryoyu dolaşıma sokmuştur" ifadelerine yer verildi.

İddiaların ilk etapta ciddiye alınmadığı kaydedilen açıklamada, "Ancak İsrail rejim medyasının söz konusu yalan iddiayı kullanması üzerine resmi bir yalanlama yapılması zorunlu hale gelmiştir. İran karşıtı gruplar yıllardır benzer iddiaları ülkemize karşı kullanmaktadır. Bu tür iddialar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve çevresinin İran'a yönelik propaganda faaliyetlerinin bir parçasıdır ve söz konusu propaganda ülkenin milli çıkarlarına zarar vermektedir" denildi.

Ruhani ve Zarif'in tutuklandığı iddiası

İranlı muhafazakar siyasetçi Meysam Nadi ile milletvekili Ebu'l-Kasım Cerrare, İran'ın eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in birkaç gün önce tutuklandığını iddia etmişti. Söz konusu isimler, Ruhani ve Zarif'in "aşırı reformcu çizgileri" nedeniyle güvenlik soruşturması kapsamında gözaltına alındığını öne sürmüştü.

Öte yandan İsrail'in Kanal 14 televizyonu da eski Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in İran'daki protestolar sırasında rejim karşıtı tutumuyla bilinen devrik Şah Muhammed Pehlevi'nin oğlu Rıza Pehlevi ile temas kurduğunu ve ardından eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yi bu görüşmelerden haberdar ettiği yönünde bir iddia paylaşmıştı. - TAHRAN