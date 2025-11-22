Zeki Paşa Yalısı Satışta - Son Dakika
Zeki Paşa Yalısı Satışta

22.11.2025 09:58
İstanbul Boğazı'ndaki 130 yıllık Zeki Paşa Yalısı, tarihi mimarisi ve eşsiz manzarasıyla alıcı bekliyor.

Türkiye'nin en pahalı evi olarak bilinen, boğaz manzaralı, 23 odalı, 5 salonlu ve 8 banyolu Zeki Paşa Yalısı yıllardır lüks gayrimenkul piyasasının simgesi haline geldi. Yalıyı satışa çıkaran aile, görüşmelerde emlak şirketini yetkili kıldı.

EMLAKÇILAR FİYAT BİÇEMİYOR

İstanbul Boğazı'ndaki diğer yalıların 2-6 milyar TL arasında fiyatlarla listelendiği düşünüldüğünde, Zeki Paşa Yalısı için "paha biçilemiyor" yorumları yapıldı.

130 YILLIK ŞATO MİMARİSİYLE BOĞAZ'IN İNCİSİ

Sarıyer Rumelihisarı'nda, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün ayağına yakın bir konumda yer alan 130 yıllık taş bina, Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı, mimarisiyle dikkat çekiyor. Boğaz'ın çarpıcı büyüklükteki yapılarından kabul edilen bina, Sultan II. Abdülhamid Han'ın nazırlarından (bakanlarından) "Filinta Mustafa" olarak da bilinen Zeki Paşa için yapıldı. Dönemin ünlü mimarı Alexandre Vallaury tarafından tasarlanan yapı, Barok etkileri ve şatoyu andıran çizgileriyle diğer yalılardan ayrılıyor.

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

TRABZONLU BİR AİLEYE AİT

Günümüzde Trabzonlu bir aileye ait olduğu belirtilen yalının, en bilinen mirasçısının Meliha Baştımar olduğu kaydedildi. Beş katlı tarihi yapıya hem bahçeden hem de deniz tarafından giriş yapılabiliyor.

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

510 metrekarelik alana inşa edilen yalı, bodrum dahil toplam 2 bin 489 metrekare kapalı kullanım alanı sunuyor. Kat yüksekliği 3 metreyi ile 4.5 metre arasında değişen yapının her katında, 5'i boğaz manzaralı olmak üzere 6 oda, geniş bir orta salon, banyo, tuvalet ve mutfaklar bulunuyor.

Kaynak: İHA

