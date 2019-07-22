Son Dakika Haberleri: Zeliha Su, çocuklarla bir araya geldi
Son Dakika Güncel Haber

Zeliha Su, çocuklarla bir araya geldi

1 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Kardelen Çocuk Evini ziyaret ettiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan 6-8 ve 11-13 yaş arası çocuklarla bir araya gelen Su'ya İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti.

Zeliha Su, çocuklarla bir araya geldi, System.String[]
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Kardelen Çocuk Evini ziyaret etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan 6-8 ve 11-13 yaş arası çocuklarla bir araya gelen Su'ya İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılanan Zeliha Su, çocuklarla yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.

Ziyaret, çocukların Su için hazırladıkları programı sunmalarının ardından sona erdi. - MERSİN
Ali ihsan, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi Kars'ta baraj gölünün 5 metre çekilmesiyle cami ve okul, yeniden gün yüzüne çıktı Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 12:23:23. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Zeliha Su, çocuklarla bir araya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]