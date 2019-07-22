Zeliha Su, çocuklarla bir araya geldi
1 saat önce
Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su, Kardelen Çocuk Evini ziyaret ettiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan 6-8 ve 11-13 yaş arası çocuklarla bir araya gelen Su'ya İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti.
Mersin Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:41 Kaynak: İHA
Valisi Ali İhsan Su
'nun eşi Zeliha Su, Kardelen Çocuk Evini ziyaret etti
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kardelen Çocuk Evinde kalan 6-8 ve 11-13 yaş arası çocuklarla bir araya gelen Su'ya İl Müdürü Veysel Topkaya da eşlik etti. Çocukların yoğun sevgisiyle karşılanan Zeliha Su, çocuklarla yakından ilgilenerek uzun süre sohbet etti.
Ziyaret, çocukların Su için hazırladıkları programı sunmalarının ardından sona erdi. - MERSİN
Kazayla su borusunu kıran çiftçi içinden çıkanları görünce şaşkına döndü Otomobil duvara çarptı: 1'i bebek 4 kişi can verdi Kars'ta baraj gölünün 5 metre çekilmesiyle cami ve okul, yeniden gün yüzüne çıktı Sarı bikinisiyle görüntülenen Pelin Karahan'ın fiziği dikkat çekti