Zengin Ülkelerin Ticaret İhtilafları Küresel Ekonomiye Zarar Veriyor"

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Deutsche Bank ve Commerzbank Birleşme İçin Görüşüyor

Deutsche Bank ile Commerzbank Birleşirse 20 Binden Fazla Kişi İşsiz Kalabilir

Dünyanın En Pahalı Güvercini, Belçika'da 1 Milyon 252 Bin Euroya Alıcısını Buldu