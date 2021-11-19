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Zerdali'nin Patilik'te inanılmaz değişimi - Son Dakika

Zerdali'nin Patilik'te inanılmaz değişimi

19.11.2021 09:17
Zerdali'nin Patilik'te inanılmaz değişimi

Kanser hastalığına yakalanmış bir köpeğin Büyükşehir'e bağlı Patilik'te 100 günlük yoğun tedavi süreci ve uzun uğraşlar neticesinde mucizevi değişimi görenleri hayrete düşürdü..

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde tüm Türkiye'ye örnek olacak bir çalışmanın startını vermişti. 2014 yılında faaliyete geçen Kandıra Yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, 'Sokak Hayvanları Eylem Planı' kapsamında Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'na dönüştürülürken bu kapsamda Sokak Hayvanlarına hizmet artırıldı. Kanserden en ufak hastalıklara kadar tüm bakımları yapan Büyükşehir ekipleri sokak hayvanları konusunda Türkiye öncü olurken geçtiğimiz aylarda tedavi altına alınan sokak köpeğinin son durumu görenleri mutlu etti.

KANSERLİ KÖPEĞİN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Sokak Hayvanlarına yönelik birçok proje geliştiren Büyükşehir Belediyesi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası Projesiyle minik dostların tüm bakımlarını üstleniyor. Kanser hastalığına yakalanmış bir köpeğin Patilik'teki yoğun tedavi sürecinden sonra mucizevi değişimi görenleri hayrete düşürdü. Özelikle yüzü ve gözleri yara içinde olan sokak köpeğinin Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasındaki 100 günlük tedavi süreci oldukça başarılı geçti ve olumlu sonuçlar ortaya çıktı. Tedavi süreci devam eden sevimli köpeğin çok kısa bir süre içinde tamamen toparlanması bekleniyor.

TÜRKİYE'DE YAPILAMAYANI YAPIYORUZ.

Büyükşehir Mutlu Sokak Hayvanları Kasabasında görevli Veteriner Hekim Emin Uzuner, minik dostumuza yapılan biyopsi sonucunda ağzındaki tümörün Fibrosarkom kanser türü olduğunun tespit edildiğini söyleyerek, ''Köpekte yapılan tetkiklerde ağzında ciddi bir kanser türü olan Fibrosarkom tespit edildi. Biyopsileri yapıldı. Ve bunun sonucunda vücudunda metastaz olmadığına karar verildi'' dedi. Köpeğin kanser türüne göre tedavi olduğunu ve şu an kemoterapinin son aşamasını gördüğünü söyleyen Uzuner, ''Türkiye'de yapılamayanı yapıyoruz. Özellikle sahipsiz sokak hayvanları için bu çok büyük bir adım. Çünkü ülkemizde sahipsiz sokak hayvanlarına rağbet edilmiyor. Şu an için tedavimiz iyi gidiyor. Patilik olarak bütün tedavileri yapmak için emek veriyoruz çaba sarf ediyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu işe çok önem veriyor. Zerdali artık mutlu bir hayvan, biz ona ev arkadaşı arıyoruz" diye konuştu.

SOKAKTAKİ MİNİK CANLAR YALNIZ KALMIYOR

Büyükşehir Belediyesi Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası'nı açan Kocaeli Büyükşehir, aynı zamanda 11 ilçe belediyesi ile imzalanan protokol kapsamında buralarda açılacak sokak hayvanları bakımevleri için tüm destekleri sağlıyor. Büyükşehir ekipleri tarafından son 10 aylık dönemde bakımevlerinde 9.352 kedi ve köpek tedavi edilerek, sokak hayvanları yalnız bırakılmadı.

İSMİ ZERDALİ OLDU

Yapılan tedavilere olumlu sonuç veren sokak köpeği, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası çalışanları tarafından oldukça seviliyor. Kasaba'da maskot haline gelen sokak köpeğine çalışanlar tarafından Zerdali ismi verildi.Zerdali'yi sahiplenmek veya sahiplendirmek isteyenler 026203651299 nolu telefonu arayabilir.

Zerdali'nin Patilik'te inanılmaz değişimi

Sokak Hayvanları, Zerdali, Türkiye, Kanser, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Zerdali'nin Patilik'te inanılmaz değişimi - Son Dakika


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