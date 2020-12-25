Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika

Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor

25.12.2020 15:00
Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor, System.String[]

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de bulunan 'Zeus Sunağı'nın İzmir Bergama'ya geri getirilmesi sürecinin konuşulduğu toplantı düzenlendi.

ALMANYA'nın başkenti Berlin'de bulunan 'Zeus Sunağı'nın İzmir Bergama'ya geri getirilmesi sürecinin konuşulduğu toplantı düzenlendi. Toplantıya katılan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Zeus Sunağı Bergama'nındır. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Zeus Sunağı'nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmaya Bakanlık nezdinde destek vereceğini ifade etti" dedi.

İzmir'de, yaklaşık 184 yıldır Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için yapılan çalışmalar devam ediyor. Dün İzmir Fuar Alanı İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde, Zeus Sunağı'nın geri getirilme sürecinin konuşulduğu bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Bergama eski Belediye Başkanlarından Sefa Taşkın, Mehmet Gönenç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Güven Eken, meclis üyeleri, İl Kültür Müdürlüğü ve Büyükşehir Turizm Şube Müdürlüğü yetkilileri katıldı.

'ZEUS SUNAĞI BERGAMA'YA AİTTİR'Toplantının ardından açıklama yapan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Antik çağdan Roma ve Bizans'a, Selçuklu Devleti'nden Osmanlı İmparatorluğu'na kadar 5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan kadim kent Bergama'dan kaçırılan Zeus Sunağı'nın kendi öz yurduna olan hasretinin artık sona ermesi gerektiğine dikkat çekti. Başkan Koştu, "Zeus Sunağı Bergama'nındır. Geri alabilmek için çalışmalarımızı aralıksız devam ettireceğiz. Zeus Sunağı ile ilgili tüm isteklerimizi, kaygılarımızı ve taleplerimizi Kültür ve Turizm n Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy'a ilettim. Bakanımız, uluslararası diplomasinin başlatılması ve Zeus Sunağı'nın ilçemize geri getirilmesi ile ilgili çalışmanın bakanlık nezdinde yürütüleceğini ve destek vereceğini ifade etti" dedi.

Bergama'nın UNESCO Dünya Mirası listesinde yer aldığına dikkat çeken Koştu, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in başkanlığında gerçekleştirdiğimiz Büyükşehir Meclis Toplantımızda da Zeus Sunağı'nın geri getirilmesi için oy birliği ile aldığımız meclis kararımız bulunuyor. Bu haklı talebimizin güçlü bir şekilde tüm Dünya'ya duyurulmasını sağlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor
Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor
Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor
Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor

Bergama, Almanya, İzmir, Zeus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mezarlıklara zarar verip Türk bayraklarını söken şahsa mahkeme acımadı PFDK, Medipol Başakşehirli futbolcu Rafael'in cezasını kaldırdı Trans bireyden Berk Oktay hakkında şaşkına çeviren iddia: Evliyken gelip benimle ilişkiye girdi 3 gündür aranıyordu, yol kenarında bitkin halde bulundu: Kaçırıldım Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi ile 4 saatlik yol 1 saat 20 dakikaya inecek Valilik duyurdu: Kırklareli'ne koronavirüs testi yaptırmayanlar giremeyecek Freni boşalan nakliyat kamyonu boş alana uçtu! O anlar kameraya yansıdı Gırtlak kanseriyle mücadele eden ünlü sanatçı Engin Nurşani, hayatını kaybetti
"Öğle yemeği salçalı olsun" diyen iki çocuk annesi kadın, hem dayak yedi hem de işinden oldu         
15:04
Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili 17 kişi hakkında iddianame! Dönemin valisi de listede         
14:50
Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok Mbaye Diagne, aile bireylerinden birinde koronaya rastlandığı için Trabzon maçının kadrosunda yok         
14:41
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazartesi günü 4,5 milyon aşı gelecek, öncelik sağlık çalışanlarının olacak         
13:56
Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı Korona oldu, komadan çıkınca İskoç aksanıyla konuşmaya başladı         
13:19
İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı İki günde 540 hayvan katledildi, sosyal medya ayağa kalktı         
13:03
Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi Feci kazada motosikletli gençler yola savruldu! Oğlunun öldüğünü zanneden baba fenalık geçirdi         
12:38
Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu Engin Nurşani'nin ölümünün ardından baba Ali Nurşani'nin yürek yakan sözleri yeniden gündem oldu         
12:04
Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanımızın önderliğinde İlk defa lityum üretimine başlıyoruz         
11:35
2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu 2 başarılı oyuncu Kırmızı Oda dizisine dahil oldu         
11:13
Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı Kayseri'de bir haftada ikinci avukat intiharı! 7. kattan kendini aşağı bıraktı         
11:10
Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı Torunun hindi sevgisi dedeyi yeni bir meslek sahibi yaptı         
11:09
Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış         
10:45
Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor         
10:10
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz Şırdancılar isyanda: Paramızla altın alabiliyoruz ama şırdan bulup, alamıyoruz         
10:00
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 15:40:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Zeus Sunağı'nın yurda dönmesi için çalışmalar sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei