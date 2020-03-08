Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı - Son Dakika
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Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı

6 saat önce

MUĞLA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Zeybek oynayan kadınlar, erkeklere taş çıkarttı, System.String[]

MUĞLA'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kadınların zeybek gösterisi büyük beğeni topladı.

Merkez Menteşe ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında birçok etkinlik düzenlendi. Etkinlikler, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Kadın Komisyonu'nca bir kafeteryada verilen dayanışma kahvaltısı ile başladı. Kahvaltının ardından Menteşe Belediyesi, Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde zeybek gösterisi düzenlendi. Sınırsızlık Meydanı'ndaki gösteride erkeklere taş çıkartan yaklaşık 200 kadın, taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı.Zeybek gösterisinin ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı, yapılan basın açıklaması ile sona erdi.


Dünya Kadınlar Günü, Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 01:58 Kaynak: DHA
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