Zeydan Karalar yetkili yetkisiz

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Zeydan Karalar'a teminat mektubu kullanma yetkisi vermedi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can Başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan Kozan Belediye Meclis Üyesi Abdullah Avcı, ilçesinin sorunlarını gündeme getirirken, Vedat Gündoğan, Serdar Seyhan, Mustafa Çay ve Recai Mercimek de 39 yıl önce yapılan 12 Eylül darbesini yeren konuşmalar gerçekleştirdiler. Daha sonra gündem maddelerine geçildi. 10 maddeden 8'i oybirliği ile kabul edilirken Yüreğir Belediyesi Meclisince onaylanan 1/1000 ölçekli imar planına ait değişiklik önerisi komsiyonda olduğu gibi mecliste de Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.



Gündemin son maddesinde ise, belediyeye ait şirketlerin yürütmekte olduğu iş ve işlemler için ihtiyaç halinde teminat mektubu kullanabilmesi için Zeydan Karalar'ın yetkili kılınması konusu görüşüldü. CHP Grup Başkan Vekili Serdar Seyhan, geçen dönem Belediye Başkanına bu konuda 80 milyon lira teminat mektubu verildiğini hatırlatarak, aynı yetkiyi şimdiki Belediye Başkanına istediklerini söyledi.



Zeydan Karalar'a 80 milyon lira tutarında teminat mektubu verme yetkisi önce komisyonlarda olduğu gibi şimdi de mecliste Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi.



Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 8 Ekim 2019 Salı günü toplanma kararı aldı. - ADANA