Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık\'ta 3. turda
21.01.2026 08:16
Avustralya Açık'ta 2. tur maçında Zeynep Sönmez, Macar rakibi Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura adını yazdırdı. Zeynep, Avustralya Açık'ta Kazak rakibi Yulia Putintseva ile karşılaşacak. Sönmez, maçını kazanması halinde grand slam turnuvasında 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta Macar Anna Bondar'ı 2-0 yenerek 3. tura yükseldi.

2-0 KAZANDI

Kadınlar dünya sıralamasının 112. basamağındaki Sönmez, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar ikinci tur maçında dünya 74 numarası Bondar ile karşılaştı.

7. kortta oynanan ve toplam 1 saat 30 dakika süren mücadelede rakibini 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 23 yaşındaki Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. tura yükselme başarısını gösteren ilk Türk sporcu oldu.

Rakibinin 4 kez servisini kıran milli tenisçi, doğrudan puan kazandıran vuruşlarda (winner) 24'e 10 üstünlük sağlarken, 20 basit hatayla maçı tamamladı.

Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

3. TURDA RAKİP: YULIA PUTINTSEVA

Öte yandan Zeynep Sönmez, 3. turda Kazak Yulia Putintseva ile eşleşti. Melbourne kentindeki turnuvadaki tek kadınlar 2. tur mücadelesinde dünya 94 numarası Putintseva ile klasmanın 60. basamağındaki Elsa Jacquemot karşılaştı. Fransız rakibini 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup eden Putintseva tur atladı.

Sönmez ile Putintseva arasındaki 3. tur maçı, 23 Ocak Cuma günü oynanacak. 23 yaşındaki Sönmez, karşılaşmayı kazanması halinde bir grand slam turnuvasında teklerde 4. tura yükselen ilk Türk tenisçi olacak.

Kaynak: AA

Zeynep Sönmez, Avustralya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda - Son Dakika

SON DAKİKA: Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda - Son Dakika
