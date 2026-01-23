Zeynep Sönmez Avustralya Açık\'ta Veda Etti

MİLLİ tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya'nın Melbourne kendindeki sezonun ilk grand slam turnuvası olan Avustralya Açık 3'üncü tur maçında karşılaştığı Kazakistanlı rakibi Yulia Putintseva'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Zeynep Sönmez istediği gibi başlayamadığı ilk seti 6-3 kaybetti. İkinci sette Zeynep Sönmez geriden geldiği seti, tie-break'e taşıdı. Karar oyununu sonucunda seti 7-6 kazanan Zeynep maçta skoru 1-1'e getirdi. Son seti 6-3 ve maçı da 2-1 kazanan Putintseva 4'üncü tura yükselirken Zeynep turnuvaya veda etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla milli tenisçiyi kutladı.

Bakan Bak paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bize yaşattığın heyecan ve gurur için teşekkürler Zeynep Sönmez!

Azminle, mücadelenle ve son ana kadar ortaya koyduğun performansla bir kez daha tarih yazdığın için seninle GURUR DUYUYORUZ!"