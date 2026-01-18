Zeynep Sönmez'den Destan: Çocuğa Yardım Etti

SEZONUN ilk Grand Slam turnuvası Avustralian Open'da elemelerden ana tabloya yükselen milli tenisçi Zeynep Sönmez, karşılaşma sırasında fenaşalan top toplayıcı çocuğun yardımına koştu.

Dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'nın ilk tur maçında seti eşitlemek için servis kullandığı sırada, sıcak hava koşullarından etkilenen top toplayıcı çocuğun dengesini kaybederek yere düştüğünü fark eden Sönmez, oyunu durdurmak için elini kaldırdı. Milli tenisçi, kısa süreli rahatsızlık yaşayan çocuğun yanına giderek korttan çıkmasına yardımcı oldu.

Mücadele kısa bir aranın ardından kaldığı yerden devam etti. Karşılaşmanın yeniden başlamasıyla oyununa odaklanan Zeynep Sönmez, Ekaterina Alexandrova'yı 7-5, 4-6, 6-4 mağlup ederek Avustralya Açık'ta ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez'in maç sırasında sergilediği bu davranış yabancı basında da geniş yer buldu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta tek kadınlarda ikinci tura yükselmeyi başaran ilk Türk kadın tenisçimiz oldu. Harikasın Zeynep, seninle gurur duyuyoruz kızım…"