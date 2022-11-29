Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor

29.11.2022 16:01

Zeytin ve zeytinyağı üretiminde önde gelen ülkelerden biri olmamıza rağmen raflardaki fiyatlar can sıkıyor. Ortada ne ürün ne de üretim sıkıntısı var ama zam üstüne zam geliyor. 2 litrelik zeytinyağı fiyatının 250 lirayı bulmasına sosyal medya üzerinden isyan eden vatandaşlar, "Bu işte bir iş var" görüşünde.

Asırlık ağaçlardan toplanan zeytinler, zahmetli ve meşakkatli bir yolculukla yağa dönüşerek sofralara geliyor. En önemli zeytin ve zeytinyağı üretim merkezlerinden biri olan Türkiye'de de bu noktada ürün bolluğu yaşanıyor.

ÜRÜN BOL PEKİ FİYATLAR NEDEN YÜKSEK?

Yıllık ortalama 200.000 ton zeytinyağı üreten Türkiye'de bu sene üretim beklentisi 350.000 bin ton. Ürün bol olmasına rağmen fiyatlar ise astronomik seviyelere çıktı. Sektörde ürün sıkıntısı yaşanmamasına rağmen zeytinyağına yapılan art arda zamlar ise vatandaşları isyan ettirdi. Marketlerde riviera zeytinyağlarının 2 litresi 250 lirayı, natürel sızma zeytinyağının 2 litresi ise neredeyse 300 lirayı buldu. Aynı ürünlerin 5 litrelik fiyatları ise 500 lirayı zorluyor. Asgari ücretle geçinen bir ailenin, temel gıda maddelerinden biri için bu kadar bütçe ayırması ise vatandaşın düştüğü zor durumu gözler önüne seriyor.

TÜRKİYE, ZEYTİNYAĞI ÜRETİMİNDE ÖN SIRALARDA

Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Tan, İspanya'nın üretimde yaklaşık yüzde 50 ürün kaybı nedeniyle 750 bin tonlara düştüğü dönemde, Türkiye'nin zeytinyağı üretiminde ülke tarihinin en iyi döneminde olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin İtalya ve Tunus'un önünde ikinciliğe yerleşeceğini anlatan Tan, "Sektörün bütün bileşenleri büyük bir sinerji içinde, büyük bir çaba gösterdi ve bugünlere geldik. Bu yılın anlamı çok büyük." dedi.

VATANDAŞLARI İSYAN ETTİRDİ

Sektörde yaşanan fırsatçılığa anlam veremeyen tüketiciler ise gerek sosyal medyada gerekse de ilgili kurumlar üzerinden şikayetlerini dile getiriyor. Marketlerde her gün zeytinyağı fiyat etiketleri değiştirilirken; vatandaşlar söz konusu fiyat artışlarının makul olmadığını belirtiyor. Zeytinyağına sürekli zam gelmesi stokçuluğun artmasına da neden olurken, konuyla ilgili sosyal medyada onlarca yorum yapıldı. Tüketiciler bu durumun insafsızlık olduğunu belirterek Twitter'da içini döktü.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
Ürün bol ama zam üstüne zam geliyor! Zeytinyağı fiyatları vatandaşı canından bezdirdi
YORUMLAR (1)
  • Ömer Faruk Kurt: herkesin evinde 2 sene yetecek zeytin yagi varken almaya devam edersen tabiki zam gelir alma bak nasil 50 tl ye düsüyor Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
500

Zeytinyağı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:47 Dünya şampiyonu boksör Meksika formasını tekmeleyen Messi'yi tehdit etti! Cevabı Mike Tyson verdi
16:42 İstanbul Sarıyer'de köpeğe işkence eden saldırgan tutuklandı
16:37 AK Parti kanadı, milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesi için tarih verdi
16:24 Bolu'da bir adam önce yengesini bıçakladı, sonra 3. kattan atladı
16:26 Sokak röportajında konuşan adamın sözleri gündem oldu: Cinsel ilişki vaadiyle 400 TL paramı aldılar
16:17 Çocukken annesi tarafından terkedilen Nursel Ergin, başından geçenleri gözyaşları içinde anlattı
15:56 Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor
15:35 "Dünyanın en çekici atleti" olarak adlandırılan Alica Schmidt, Forbes tarafından "En başarılı 30 yaş altı 30 kişi" listesinde yer aldı
15:35 Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecan yaratan paylaşım: Yuvama dönüyorum
15:00 Mustafa Ceceli'nin ailesine ait kuyumcu dükkanı soyuldu: 2,5 milyon değerinde altın çalındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2022 17:07:17. #1.13#
SON DAKİKA: Zeytinyağı fiyatları vatandaşı isyan ettirdi! Ürün ve üretim sıkıntısı olmamasına rağmen sürekli zamlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement