Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması

08.04.2021 22:07
Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması, System.String[]

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları değerlendirerek, "Söz verdiğimiz gibi Millet Bahçesini yemyeşil, hayat dolu bir bahçe haline getirdik.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, 2 yıllık görev süresi boyunca Zeytinburnu'nda yapılan çalışma, proje ve yatırımları değerlendirerek, "Söz verdiğimiz gibi Millet Bahçesini yemyeşil, hayat dolu bir bahçe haline getirdik. 1667 fidanı toprakla buluşturduk." dedi.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programa, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Metin Tarhan, AK Parti Zeytinburnu İlçe Başkanı Selami Delibalta, MHP Zeytinburnu İlçe Başkanı Habip Kapıcıoğlu ile kadın ve gençlik kolları üyeleri katıldı.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, göreve geldiği günden bu yana heyecanını hiçbir zaman kaybetmediğini dile getirerek, "Adaylık dönemindeki proje tanıtım toplantısında, konuşurken bir yandan da ne kadar büyük bir sorumluluk üstleneceğimi düşünüyordum. Çok çalışacağım, hep yanınızda olacağım, hayal satmayacağım, size ve bu güzel şehre gönülden bağlı olacağım demiştim. Şimdi, 2 yılı geride bıraktıktan sonra karşınızdayken, heyecanıma bir gönül ferahlığı eşlik ediyor. İçimde elinden geleni yapmış, sözlerini tutmuş olmanın huzuru var." diye konuştu.

Zeytinburnu'nun kendisi için çok özel bir anlam ifade ettiğini ve kendini her zaman evinde hissettiğini anlatan Arısoy, göreve geldiği andan bu yana sevdiği şehre hizmet ederken içindeki büyük sevgiyle değil bilgiyle, emekle, hayatın gerçekleriyle yol yürüdüğünü ve bu günlere bu heyecanla geldiğini söyledi.

Arısoy, "Başardıysak sevdiğimizden başardık. İnsanına, toprağına, evladının geleceğini düşünen annelere, büyük rüyalar gören gençlere, evine ekmek götürmenin derdinde olan babalara, büyüklerimize, çocuklarımıza değer verdiğimizden başardık." şeklinde konuştu.

Yapılan çalışmaları sinevizyon eşliğinde konuklara aktaran Arısoy, gerçekleşen çalışmaların yanı sıra yeni projelerle ilgili de bilgiler verdi.

"Eğitim alanlarında da pek çok sözümüzü yerine getirdik"

Arısoy, sinevizyon gösteriminin ardından yaptığı kapanış konuşmasında, çalışmaların hayata geçirilmesinde emeği olan ve hakkını teslim etmesi gereken insanlar olduğuna dikkati çekerek, "Elbette en başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bize gösterdiği güven ve desteği için şükranlarımı sunuyorum. Onun liderliğinde Zeytinburnu'nu, İstanbul'u ve Türkiye'yi daha güzel günlere kavuşturacağız inşallah." dedi.

"Millet Bahçesi'ni hayat dolu bir bahçe haline getirdik"

Yapılan birçok işin, bakanlıklarla ortak çalışmayı gerektirdiğini söyleyen Arısoy, teşekkürlerini ilettiği konuşmasına şöyle devam etti:

"Söz verdiğimiz gibi Millet Bahçesini yemyeşil, hayat dolu bir bahçe haline getirdik. 1667 fidanı toprakla buluşturduk ve daha güzel bir Zeytinburnu'nu adım adım gerçekleştirdik. Çok Amaçlı Etkinlik Merkezimizi 1000 kişilik salon, fuaye alanları ile çok şık bir halde hizmete sunacağız. Türkiye'nin en büyük buz pisti, Bilim Merkezi ve pilates salonları ile bir spor merkezinden daha fazlasını hizmete sunduk. Sahipsiz hayvanlarımız için geçici bakımevi, daha güvenli bir Zeytinburnu için Yeni Emniyet Müdürlüğü Binası, ilçe bazında bir ilk ve ödüllü olan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi çalışmalarımız da devam ediyor.

Eğitim alanlarında da pek çok sözümüzü yerine getirdik. Fatma Süslügil İlkokulu- Ayhan Şahenk Ortaokulu'nu, Zeytinburnu Kız İHL'ini, Merkezefendi İlkokulunu hizmete açtık. Projesi devam eden Reşat Tardu Ortaokulu, Sümer İHL, üç yeni meslek ve teknik Anadolu lisemizin yükseleceği projemiz olan Zeytinburnu Mesleki Eğitim Kampüsü'nü de hayata kazandıracağız. Aynı zamanda okullarımızı çiçek gibi okullar haline getirmek için temizliklerini üstlendik, çocuklarımız mutluysa, bizler de mutlu oluyoruz. Okullarımıza özel bakım yaptık, yeniledik, boyadık ve güzelleştirdik. Yeni projelerimizde en önem verdiğimiz çalışmamızdan biri olan Maltepe Bilgi Evi ise öncüsü olduğumuz bilgi evlerinin en güzeli olacağı konusunda iddialıyız."

Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, camilerle ilgili yaptıkları çalışmaları da anlatarak, "Yeni cami projelerimiz arasında olan Millet Camii, 3 bin kişilik ve her yönüyle muhteşem bir eser olacak. Kubbesi ve dış cephesi tamamlanan Kubbeli Camii ise dışı gibi içi de muhteşem bir hale gelince hemşehrilerimizin hizmetine açılacak. Yedikule Göğüs Hastanesi Camii de hem hastaneye gelen hem de çevre sakinleri için tertemiz bir ibadethane olacak. Önem verdiğimiz bir diğer projemiz olan Konyalı Camii'nde ise beklediğimize değecek ve muhteşem mimari örneğiyle bir camimiz daha ibadete açılacak inşallah." dedi.

"İstanbul'da Sıfır Atık Belgesi alan tek belediye biziz"

Sıfır Atık projesi kapsamında da önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini anlatan Arısoy, şöyle devam etti:

"İstanbul'da Sıfır Atık Belgesi alan tek belediye biziz, ilk adım bizden geldi ve bu kapsamda geri dönüşüm hayatımızın bir parçası olacak. 'Atığını getir, puanını topla, alışverişinde harca' kampanyası kapsamında vatandaşlarımızın da desteğini aldık. Her noktada geri dönüşüm noktaları, sıfır atık eğitim binası, birinci sınıf atık getirme merkezi, yağmur hasadı çalışması ile yağmur sularını dönüştürme, kompost tesisi ve sürdürülebilir yaşam alanlarında Türkiye'de bir ilk olan Çatı Tarımı uygulamalarını ve arıcılık gibi pek çok çalışmayı gerçekleştirdik.

Bütün bunların yanı sıra Kentsel dönüşüm çalışmalarımız da sözünü verdiğimiz projeler Beştelsiz Kentsel Dönüşüm Proje kapsamında 160 konut, 55 iş yerimizi yeniliyoruz. 281 konut ve 97 iş yerini kapsayan projenin ihalesini yaptık. Merkezefendi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında da 330 konut ve 104 iş yeri konsept projemiz onaylandı. Rezerv konutlar kapsamında ise tam 286 dairenin inşaatı hızla devam ediyor. Sosyal hizmetlerimizle farklı illeri ziyaret ediyoruz. Bunların yanı sıra kadınlar için 3 spor salonumuz hizmete girdi. Engellilerimiz için yüzme havuzlarımıza da özel bir ilgi var. AKDEM Uzay Terapisi, Kaykay Parkı ve Amatör Spor Kulüplerine destek vermeye devam ediyoruz."

"1 milyar 50 milyon lira yatırım yaptık"

Arısoy, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi'ni hayata geçirdiklerini aktararak, "Bu kapsamda 138 güvenlik kamerasını devreye koyduk, tek merkezden takip ediyoruz. Bütün sokaklarımızı aydınlattık, 13 parkta 110 yeni kamerayı devreye koyduk ve taksi duraklarımızı yepyeni bir görünüme kavuşturduk. Mezarlarımızın duvarlarını yeniledik, güvenli, temiz ve sağlam bir hale getirdik. Park ve meydanlarımızı yeniledik, güzelleştirdik." bilgisini verdi.

Kültür ve sanat alanında da pek çok yeniliği hayata geçirdiklerini açıklayan Arısoy, şunları kaydetti:

"Kazlıçeşme Sanat, Zeytinburnu Mozaik Müzesi ve yeni güzelliğimiz olan Sanat Kütüphanesi'ni açtık. Benim için önemli bir çalışma olan Geleneksel Kağıt Üretim Atölyesi'nde medeniyet ve kültürümüzden gelen birikimi hayata geçiriyoruz. Merkezefendi Kitapçısı, eski yerinde ve görünümünde olan Tarihi Fırın, Devlet Tiyatrolarımız ve kültür yayınlarımızla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Göreve geldiğimizden bu güne kadar 1 milyar 50 milyon lira yatırım yaptık. Günlük işler hiç bitmez, bir yandan da yarını, öbür haftayı, bir yıl sonrayı, 10 yıl sonrayı planlamanız gerekir. Burada hiç girmediğimiz, rutin olarak devam eden onlarca iş ve hizmet de var tabii. Belediyecilik zor iştir. Severek, insanlara bir faydanız olduğunu hissederek yaparsanız kolaylaşır. Benim arkadaşlarım da böyle yapıyorlar ve bu yüzden başarılılar. Hepsini yürekten kutluyorum, Allah onlardan razı olsun. Bu akşam burada olduğunuz, heyecanımızı paylaştığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Zeytinburnu ailemin bütün fertlerine sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Çok çalışmaya, onların yüzünü güldürmeye devam edeceğiz inşallah. Gönlümüz bir, gerisi kolay."

Bütün dünyayı esir eden pandemide de çalışmalarını sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Arısoy, "Pandemide 1 milyon maske, 150 bin tek kullanımlık seccadeyi ücretsiz dağıttık. Zeytinburnu'nun 1043 sokağını tam 18 defa temizledik, 16 bin 333 aileye 32 bin koli gıda yardımı yaptık, 800'ü aşkın haneye sıcak yemek hizmeti servis ettik. 14 bin noktayı düzenli olarak dezenfekte ettik ve Halkla İlişkiler Vefa Birimimizle 32 binden fazla hemşehrimize ulaşarak destek sağladık. Can dostlarımız olan sokak hayvanlarına 11 ton mama ikram ettik." dedi.

geri dönüşüm, Ömer Arısoy, Zeytinburnu, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy, 2 yıllık görev süresinde yapılan çalışmaları anlattı Açıklaması - Son Dakika


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