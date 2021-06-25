Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy: "Belediyeler kültürel mirasın korunmasında büyük pay sahibi" - Son Dakika

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, bu yıl beşincisi düzenlenen Heritage İstanbul'a konuk oldu.

Lütfi Kırdar Gösteri Merkezinde "Tarihi Belediyeler Paneli"ne konuşmacı olarak katılan Arısoy, sunumunda 'Kazlıçeşme Sanat'a dönüştürülen bina içerisindeki restorasyon sürecinde bulunan Geç Roma - Erken Bizans dönemine ait mozaikleri anlattı.

Arısoy, panel sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bugün 5. Heritage İstanbul'a Zeytinburnu Kazlıçeşme Sanat'ı anlatmak için geldim. Bildiğiniz üzere Zeytinburnu'nda uzun yıllar Zeytinburnu Belediye Başkanlığı olarak kullanılan binayı restore ettikten sonra kültür fonksiyonuna tahsis ettik. Restorasyon esnasında mozaik bulundu. Giriş katını sergi salonu olarak Mozaik Müzesi, son katını da sanat kütüphanesi olarak tefriş ettik. İstanbul'a yeni bir kültür sanat mekanı kazandırdığımızı, ayrıca mozaiğin keşfinin İstanbul'un tarihine yeni bir katkı, yeni bir tanıklık olduğunu düşünüyoruz. Ben bu fuara daha önce başka vesilelerle gelmiştim. Bugün Zeytinburnu Belediye Başkanı sıfatıyla katılmaktan son derece memnun oldum. Emeği geçenleri kutluyor, katkıda bulunanlara teşekkür ediyorum."

"İstanbul'a sur dışında ilk defa bir mozaik müzesi kazandıracağız"

Kültürel mirasın korunmasında belediyeciliğin önemine değinen Arısoy, "Daha önce Zeytinburnu Belediyesi'nde görev yaptığım dönemlerde sur boyunca 25'e yakın irili ufaklı kültür varlığını restore ettik. Bir kısmı harap haldeydi başka kurumlara restore ettirttik. Bir kısmı yeni fonksiyonlar kazandı. Belediyeler kültürel mirasın, kültür varlığının korunmasında, gelecek nesillere aktarılmasında son derece büyük pay sahibidir. Bunları bakanlıklarla ve ilgili kurum ve kuruluşlarla, en önemlisi de hemşerilerimizle iş birliği halinde yapmak zorundayız." dedi.

Arısoy, 2018 yılında keşfedilen mozaik motiflerinin dışarıda da devam ettiğini gördükleri için kazı alanını genişlettiklerini belirterek, "Mozaik bulundu, bununla ilgili bütün kurul kararları tamamlandı. Önümüzdeki günlerde dışarıda keşfettiğimiz mozaiğin konservasyonu ve koruyucu konstrüksiyonu için çalışmalara başlayacağız. En kısa zamanda İstanbul'a sur dışında ilk defa bir mozaik müzesi kazandıracağız. Bunun için de çok mutluyuz." diye konuştu.