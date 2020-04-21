Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'ın 100'üncü yılını 23 bin kitapla kutluyor - Son Dakika

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan'ın 100'üncü yılını 23 bin kitapla kutluyor

İSTANBUL - Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını çocuklara ücretsiz olarak dağıtacağı 23 bin adet kitapla kutluyor.

"23 Nisan'da 23 Bin Kitap" kampanyasına www.zeytinburnu.istanbul üzerinden online olarak form dolduranların kitapları adreslerine ücretsiz olarak gönderiliyor. Sadece Zeytinburnu'nda ikamet edenlerin başvurularının onaylandığı kitap dağıtım etkinliği süresince çocuklara; yazar Mevlana İdris Zengin'in "Mardinli Saatçi ile Madridli Zappparo", Melih Tuğtağ'ın "Alaca Efsanesi", Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikaye"si, Alim Yıldız'ın "Yunus Emre" ve Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam" adlı eserleri ulaştırılıyor.

"23 Nisan'ın 100'üncü yılını okuyarak kutlayalım"

23 Nisan'ın 100'üncü yılını evde geçirmek zorunda kalan çocukları unutmadıklarını ifade ederek onlara sosyal medya hesabı üzerinden bir sürprizle seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, " Sevgili çocuklar, belki unuttunuz ama hatırlatayım, 23 Nisan geliyor. Hem de büyük bir sürprizle, 23 bin sürprizle. Evet, 23 Nisan 23 bin kitapla geliyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını, bu özel günü, 5 özel eserle bir okuma bayramına çevireceğiz" mesajını verdi.