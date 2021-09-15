Üye Girişi
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

15.09.2021 17:47

Son dakika gündem haberine göre Zeytinburnu'nda eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda eski eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Afganistan uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu Fatemeh Haideri'nin (28) dün akşam Yeşiltepe Mahallesi'nde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, olay yeri ve çevresini gören güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceledi.

Haideri'nin sokakta tartıştığı bir kişi tarafından bıçaklandığının tespit edilmesi üzerine zanlının kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Maktul Haideri'nin kızı D.T'ye güvenlik kamerası görüntülerini izleten ekipler, zanlının, D.T'nin babası ve Haideri'nin ayrıldığı eşi Mehmed T. olduğunu belirledi.

Bıçağı kaçarken yere attığı ve taksiyle Edirne istikametine gittiği tespit edilen zanlı, Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyetteki ifadesinde, eski eşinin ayrıldıktan sonra birden fazla ilişki yaşadığını ve kendisini kızıyla görüştürmemekle tehdit ettiğini öne süren zanlının, tartışma sırasında Haideri'yi bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı
Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Zeytinburnu, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı 19:03 Mardin'de şarampole devrilen minibüste bulunan 10 yolcu yaralandı Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu 18:44 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı 18:31 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 17:52 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti 17:03 Sokak ortasında eski eşini bıçakladı! Kamera anbean kaydetti
Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı 16:55 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti 16:41 İki kişi arasında gürültü nedeniyle çıkan kavga hastanede bitti

Son Dakika Haberleri
18:43 Son Dakika! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Stefan Kuntz oldu
18:31 Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler
18:30 Pınar Altuğ, kırmızı elbisesi ile beğeni topladı! Fotoğrafına yorum ve beğeni yağdı
18:05 Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim
17:51 Eintracht Frankfurt kalecisi Kevin Trapp, Mesut Özil'e övgüler yağdırdı bitiremedi: O bir futbol yıldızı
17:41 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu
17:40 11 yaşındaki kızın tacizcisini öldürmek istemişler! İşlenen cinayette, yanlışlıkla başkasını vurdular
17:32 Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu
17:12 Lionel Messi transferi sonrası esnafın yüzünde güller açıyor
16:54 Rıdvan Dilmen, bombayı patlattı! A Milli Takım'ın yeni teknik direktörünü paylaştı: Stefan Kuntz'la 3 yıllık anlaşmaya varıldı
Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım Fatih Terim, Messi'yi yere göğe sığdıramadı: Hayranıyım         
19:24
Defne Samyeli'den sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı, hatta misafir ağırladı Defne Samyeli'den sevindiren haber! Koronavirüsü atlattı, hatta misafir ağırladı         
18:51
Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler Saat 19.45'te başlayacak Beşiktaş-Dortmund karşılaşmasında ilk 11'ler         
18:32
Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim Fatih Terim, Marcao hakkında konuştu: En ağır cezaları aldı, Lazio maçında oynatabilirim         
18:05
Fatih Erbakan, koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu Fatih Erbakan, koronavirüs varyantlarının ortaya çıkma sebebinin aşılar olduğunu savundu         
17:43
Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu Kripto para piyasasında yaşanan manipülasyon, dalgalanmalara sebep oldu         
17:32
64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı 64 yaşındaki kadının evinden 50 kedi, vinçle çıkartıldı         
16:59
Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı Herkesin yaptığını yaptılar! Adana'ya ayak basan Serenay Sarıkaya ile Burak Deniz soluğu ciğercide aldı         
16:51
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Zorunlu PCR testi uygulamasının kapsamı daha da genişletildi         
16:18
Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı Hadise ve Mehmet Dinçerler yine tatile çıktı! İki gecelik konaklama ücretleri ağızları açık bıraktı         
15:54
Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi Milyoner'de yarışmacıyı şaşırtan nüfus sorusu! Doğru cevap şaşkına çevirdi         
15:39
Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler Düzenlenen askeri tatbikat kapsamında savaş uçaklarını otoyola indirdiler         
14:48
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı 6 yıllık evli adam, kayınvalidesine aşık olmuş! Attığı mesajlar gerçeği ortaya çıkardı         
09:26
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü Dünyayı tedirgin eden görüntü! Kutsal kitapta da geçen kıyametin habercisi göl kırmızıya döndü         
00:43
Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış Bu detayı kimse bilmiyordu! Acun Ilıcalı, yıllar önce Nurgül Yeşilçay'la aynı filmde oynamış         
22:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2021 19:34:44. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Zeytinburnu'nda eski eşini öldürdüğü öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement