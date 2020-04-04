Zeytinburnu'nda kaçak maske üretimine polis ve zabıtadan baskın - Son Dakika

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Zeytinburnu'nda kaçak maske üretimine polis ve zabıtadan baskın
6 saat önce
ZEYTİNBURNU'nda polis ve belediye zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 467 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el konuldu.
ZEYTİNBURNU'nda polis ve belediye zabıta ekiplerinin düzenlediği operasyonda kaçak üretilen 467 tıbbi maske ve maske yapımında kullanılan tekstil ürünleri ile dikiş makinelerine el konuldu.
Dünyayı saran Koronavirüs tehdidine karşı alınan önlemler kapsamında maskeye talep artınca Zeytinburnu'ndaki Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesinde bulunan iş merkezi içerisindeki bir işyerinde kaçak maske üretimi yapıldığı belirlendi. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işyerinde satışa hazır 67 maske, 400 maske yapım bezi ve maske lastiği bulundu.
Ruhsatsız ve izin belgesiz üretim yaptığı belirlenen işyeri Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü
ekipleri tarafından mühürlendi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 03:42 Kaynak: DHA
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