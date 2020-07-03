Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi
Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A.'yı başından silahla vurarak yaralayan Canan A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Zeytinburnu'nda kendisini fuhuşa zorlayan kişiyi başından vuran kadın adliyeye sevk edildi
İSTANBUL - Zeytinburnu'nda cezaevinden izinli çıkan Ali İhsan A.'yı başından silahla vurarak yaralayan Canan A., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanan Ali İhsan A.'nın ise hayati tehlikesi sürüyor.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde, Çorum İskilip Açık cezaevinden izinli olarak çıktığı belirtilen Ali İhsan A., Canan A. tarafından başından vurularak ağır yaralandı. Olay yerinde çalışmalarını gerçekleştiren polis ekipleri Ali İhsan A.'yı vuran kişinin eski eşinin yeğeni Canan Atlı olduğunu belirledi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında şüpheli kadın yakalanarak emniyete götürüldü. Olayın şüphelisi Canan A. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda Ali İhsan A.'yı kendisini fuhuşa zorladığı için vurduğunu ileri sürdü. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Olayda ağır yaralanarak çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Ali İhsan A.'nın hayati tehlikesi ise devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:33 Kaynak: İHA
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