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Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan araç reklam direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan araç reklam direğine çarptı: 2 yaralı

29.09.2021 00:09
Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan araç reklam direğine çarptı: 2 yaralı, System.String[]

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan otomobilin yol ayrımındaki reklam tabelasının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan otomobilin yol ayrımındaki reklam tabelasının direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Zeytinburnu Kennedy Caddesi Eminönü istikametinde yaşandı. Memduh Ç. idaresindeki 34 DAF 596 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol ayrımında bulunan reklam tabelasının direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler, araçta sıkışan sürücü Memduh Ç. ile yolcu Davut Ç.'yi araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazaya ilişkin tutanak tanzim etti. - İSTANBUL

Kennedy Caddesi, Zeytinburnu, Otomobil, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan araç reklam direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zeytinburnu'nda kontrolden çıkan araç reklam direğine çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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