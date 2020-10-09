Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı - Son Dakika

Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı

09.10.2020 22:23

Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Zeytinburnu Kültür Sanat faaliyetleri 2020-2021 sezonu açılış programıyla başladı.

Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı

İSTANBUL - Pandemi nedeniyle faaliyetlerine ara verilen Zeytinburnu Kültür Sanat faaliyetleri 2020-2021 sezonu açılış programıyla başladı. Açılışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Zeytinburnu İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek" dedi.

Korona virüs pandemesi nedeniyle faaliyetlerine erken ara verilen Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu, ekim ayı itibariyle Şifa isimli sergiyle 2020-2021 kültür sanat sezonu yeniden başladı. Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı.

"Korona virüsle mücadelede hepimizin bildiği şartlar çerçevesinde yeni sezonumuzu açıyoruz"

Açılış programında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Geçtiğimiz yıl korona virüs salgını dolayısıyla sezonu erken kapatmak durumunda kalmıştık. En son mart ayının ortasında burada bir etkinlik yapılmıştı. Geçen süre zarfında hepimiz yeni normale adapte olurken, bir yanda neler yapabileceğimizi ne tür etkinlikleri nasıl yapabileceğimizi düşündük. Salgın devam ediyor. Etkinliklere devam etme kararını neden verdik? Çünkü artık bu salgınla nasıl mücadele edeceğimizi biliyoruz. Bu sebeple bugünden itibaren hepimizin bildiği şartlar çerçevesinde yeni sezonumuzu açıyoruz. Burada da her yerde olduğu gibi maske, mesafe, temizlik başta olmak üzere korona virüsle ilgili bütün tedbirler alınarak kültür faaliyetleri icra edilecek" diye konuştu.

"Zeytinburnu İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek"

Kültür sanat faaliyetlerinin dijital ortamda yayınlanacağını belirten Başkan Arısoy, "Kültür sanat faaliyetleri hem kişisel olarak gündelik faaliyetlerimizin hem de kurumsal faaliyetlerimizin hep başında geldi. Dolasıyla bu günlerde yeni şartlara uyum sağlayarak bu faaliyetlerin devam etmesine karar verdik. Yeni döneme özgü olarak bundan sonra buradaki etkinliklerimiz aynı anda dijital ortamdan da canlı olarak yayınlanacak. Seminerimiz, söyleşilerimiz salgın nedeniyle kültür merkezine gelemeyen izleyicilerimiz kültür sanat merkezine gelemeyen vatandaşlarımız dijital olarakta izlenebilecek. Kültür sanat faaliyetleri hem bizler için hem de ruhun ve bedenin hastalıklarıyla mücadele için vazgeçilmez unsurlardan birisidir. Zeytinburnu İstanbul'un ve Türkiye'nin kültür sanat faaliyetlerinde yıldız olmayı sürdürecek. Öteden bu yana bizi takip eden kültür sanatseverlerin bu yıl tedbirli olarak bizi yalnız bırakmayacaklarını düşünüyorum. Bu serginin açılışına gösterdiğiniz için teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Tam pandemiyle uygun olarak şifa adında sergi hazırlamak istedik"

Serginin sahibi Seyit Ahmet Bursalı ise, "Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezinin 2020-2021 yılı sanat açılışıyla ilgili sergi teklifi geldi. Bende o dönemde Kuran-ı Kerim'de geçen nazar ve şifa ayetlerle çalışma yapıyordum. Tam pandemiyle uygun olarak şifa adında sergi yapalım teklifi gelince bizde böyle bir sergi hazırlamak istedik. Bu senede benim 12 senelik eserlerim var. Bu çalışmaların bir tanesi en az 2-2,5 ay sürüyor" diye konuştu.

Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı
Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı

Zeytinburnu, İstanbul, Türkiye, Açılış, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Pandemi nedeniyle ara verilen 'Zeytinburnu Kültür Sanat Sezonu' açıldı - Son Dakika

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