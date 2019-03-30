Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.





Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Mustafa E'nin kullandığı 34 EM 1135 plakalı otomobil, Furkan D'nin kontrolündeki 34 FB 7405 plakalı otomobile çarptı.



Kazada, Furkan D'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.



Yaralanan Mustafa E. ile Furkan D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.



Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

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