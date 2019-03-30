Son Dakika Haberleri: Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

4 dakika önce

Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.

Zeytinburnu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı, System.String[]
Zeytinburnu'nda meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden Mustafa E'nin kullandığı 34 EM 1135 plakalı otomobil, Furkan D'nin kontrolündeki 34 FB 7405 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, Furkan D'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak önce aydınlatma direğine, daha sonra bariyerlere çarparak durabildi.

Yaralanan Mustafa E. ile Furkan D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik bir süre aksadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 09:15 Kaynak: AA

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