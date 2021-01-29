- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide - Son Dakika

- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide

29.01.2021 13:07

- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide Zeytinburnu'ndaki 50 yıllık sosyal yaşamı anlatan "Zeytinburnu'nun 50 Yılı, Mehmet Alpay Fotoğraf Sergisi" Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide

İSTANBUL - Zeytinburnu'ndaki 50 yıllık sosyal yaşamı anlatan "Zeytinburnu'nun 50 Yılı, Mehmet Alpay Fotoğraf Sergisi" Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde açıldı.

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Ocak ayı kültür ve sanat takviminde "Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e" sergisine yer veriyor. Mehmet Alpay'ın meslek yaşamı boyunca çektiği, kişisel koleksiyonunda yer alan, Zeytinburnu'nun 50 yıllık geçmişine dair pek çok fotoğrafın bulunduğu sergi, ilçenin geçmişine dair önemli bir görsel panorama sunuyor.

Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "'Zeytinburnu'nun 50 yılı: Fotoğraflarla 1950'den 2000'e' sergisi Mehmet Alpay ağabeyimiz için yaptığımız ikinci sergidir. İlk sergiyi Zeytinburnu'nun ilçe oluşunun 50'nci yılında, şimdi Kazlıçeşme Sanat olarak bildiğimiz, eski belediye başkanlık binasının koridorunda açmıştık. Çok da güzel olmuştu. Bugünkü sergi daha farklı fotoğraflarla kalıcı bir kataloğa da kavuştu. Böylelikle gelecek nesillere aktarabileceğimiz bir argüman oluşturmuş olduk. Bu tarz etkinliklere fazlasıyla yer vererek, fotoğraf ve fotoğraf sanatçılarımız vasıtasıyla Zeytinburnu'nun her yılını kayıt altına alarak, gerçek zamanlı bir görsel hafıza oluşturuyoruz. Mehmet ağabeyimize katkıları için teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Her defasında Zeytinburnu sevdalısı olduğunu dile getiren Mehmet Alpay ise, "Arşivlere baktığınızda ilçenin 2 bin 657 yıllık tarihinin belgelendiğini görürsünüz. Bizler de tarihe not düşmek için fotoğraflarımızla belgelendirmeye devam ediyoruz" dedi. Fotoğraf sergisi, Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde 14 Şubat tarihine kadar hafta içi 10.00 - 20.00 saatleri arasında görülebilir.

- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide
- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide
- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide
- Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide

Mehmet Alpay, Zeytinburnu, Ocak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel - Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti Gıdadaki fahiş fiyatlara karşı Bakanlık harekete geçti: Erken Uyarı Sistemi oluşturulacak Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de istediği Bakasetas'la anlaşmaya vardı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Esnaf, dükkanın önünde telefonunu çıkarırken altın dolu poşetini düşüren vatandaşı arıyor Sadakatsiz'in 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Turgay'ı Asya'nın evinde gören Volkan, şok oluyor Survivor'da korku dolu anlar! Gece yarısı yarışmacı olduğu yere yığılıp kaldı
Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor Kandilli'den İstanbul'un 3 ilçesi için çok önemli deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor         
13:03
Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor Erol Bulut, Mesut Özil ve Pelkas'ı birlikte oynatacağı bir sistem üzerinde çalışıyor         
12:43
Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti Günlük kiralık dairede korkunç olay! Üç arkadaş arasında başlayan tartışma kanlı bitti         
12:08
Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi Hulk transferini bitiremeyen Beşiktaş'ta bu kez Diego Costa gündeme geldi         
11:43
Sürüklenen cips standının peşinden depar atan esnaf, sosyal medyada gündem oldu Sürüklenen cips standının peşinden depar atan esnaf, sosyal medyada gündem oldu         
11:34
Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım Genç kıza elle cinsel saldırıda bulunduğu için meydan dayağı atılan bisikletli: Tanıdık sandım         
11:23
Taraftarların Taraftarların "Come to Fenerbahçe" çağrısına Eljif Elmas'tan yanıt: Nereye geleyim Allah aşkına         
11:01
Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti Çamaşır makinesinde bulunan cansız bedenle ilgili tutuklanan sanıklar beraat etti         
10:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan seçim anketinde diğer partilerin oy oranları da netleşti         
10:23
Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik Gizlilik sözleşmesiyle ağır yara alan WhatsApp'tan platforma bilgisayardan girenler için önemli yenilik         
10:22
Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım Triger kayışıyla dayak yiyen çırak, ustasına verilen cezaya isyan etti: Dayak yediğimle kaldım         
09:52
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi Turizm Bakanı Ersoy, dünyaca ünlü yıldız Jason Statham ile Antalya'da bir araya geldi         
08:16
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi Sokak köpeğinin saldırısına uğrayan adam yumruk darbeleriyle kurtulabildi         
15:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 13:22:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: - Zeytinburnu'nun 50 yılı bu sergide - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei