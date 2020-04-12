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Zeytinburnu sakinlerinden İstanbul polisine "Polis Haftası" sürprizi
6 saat önce
Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.
Zeytinburnu sakinleri, kavga ihbarında bulunarak çağırdıkları polis ekibini alkışlarla karşılayarak, Türk Polis Teşkilatının 175. kuruluş yıl dönümü kutladı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkezefendi Mahallesi G-42 Sokak'ta kavga yaşandığı ihbarı üzerine hızla sokağa intikal etti.
Binaların balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, sokaktaki polis ekiplerini alkış ve ıslıklarla karşılayarak Türk Polis Teşkilatının 175. yıl dönümünü kutladı.
Polis ekipleri de vatandaşlara teşekkür anonsu yaparak sokaktan ayrıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 12:06 Kaynak: AA
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