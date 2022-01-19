Zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu operasyonunda gözaltına alınan 58 şüpheli serbest - Son Dakika

AYDIN merkezli İzmir, Antalya ve İstanbul'da polis ekiplerince, zeytinyağında 'prim' yolsuzluğu yapıldığı iddiasıyla dün sabah saatlerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 56'sı polisteki ifadelerinin ardından bugün savcılık talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Söke Ticaret Odası Başkanı N.S. ile oğlu T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın Söke'de faaliyette olan zeytinyağı sıkım fabrikalarında, iddiaya göre, üreticilerden elde edilen miktar ile kesilen faturalara yansıyan miktar arasında fark olduğu ihbarı üzerine devletten daha fazla zeytinyağı primi almak için üretimin üzerinde zeytinyağı sıkım faturası kestirildiği belirlendi. Bunun üzerine Söke Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve Söke Kaçakçılık, Mali ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kırsal Bağarası Mahallesi ve çevresinde bulunan fabrikalardaki kayıtları incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde sıkımı yapılan zeytinlerin çok fazla üzerine sıkım yapılmış gibi fatura kesilip prim dosyalarına eklendiğini belirleyen polis, soruşturmayı derinleştirdi.Bunun üzerine dikkat çeken dosyaları inceleyen ekipler, devletten daha fazla prim adı altında destek alınması amacıyla birçok dosyada usulsüzlük yapıldığını tespit etti. Polis ekiplerince Aydın, İzmir, Antalya ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Söke Ticaret Borsası Başkanı N.S. ve oğlu T.S.'nin de aralarında bulunduğu 58 şüpheli gözaltına alındı. 56 şüpheli polisteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Adliyeye sevk edilen Söke Ticaret Odası Başkanı N.S. ile oğlu T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.