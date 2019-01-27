Zigana Dağı'nda Yarıyıl Tatili Yoğunluğu

Doğu Karadeniz
'in önemli kış turizm merkezlerinden 2 bin 100 rakımlı Zigana Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde yarıyıl tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanıyor. Gümüşhane
'nin Torul
ilçe sınırları içinde bulunan ve kış mevsiminde bölge illerinin yanı sıra yerli ve yabancı birçok doğaseveri ağırlayan merkezde, ziyaretçiler kayak ve kızakla kayarak tatilin keyfini çıkarıyor.
Yarıyıl tatili ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar, çocuklarıyla Zigana Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'ne adeta akın etti.
Tatilin başlangıcından bugüne kadar yaklaşık 50 bin kişiye hizmet verilen merkezde, aileler çocuklarıyla kızak ve kayak keyfi yaşıyor.
"Özellikle pazar günleri çok yoğun geçiyor"
Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletme Müdürü Abdullah Eroğlu
, gazetecilere yaptığı açıklamada, havanın soğuk olmasına rağmen doğaseverlerin Zigana Dağı'na yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.
Yarıyıl tatili dolayısıyla tesislerinin ciddi rağbet gördüğüne dikkati çeken Eroğlu, şöyle devam etti:
"Yarıyıl tatilinin başından bu yana yaklaşık 50 bin ziyaretçimizi ağırladık. Zaman zaman kiralayacak kızak, kayak ve araç park yeri kalmadı. Özellikle pazar günleri çok yoğun geçiyor. Aileler çocuklarıyla birlikte tatili fırsat bilerek burada kızak ve kayakla eğleniyor. Konaklama imkanı ve Zigana Dağı'nın meşhur kuzu etini de ziyaretçilerimize sunuyoruz. Elimizden geldiğince misafirlerimizin tatilini doya doya geçirmesini, buradan mutlu ve huzurlu ayrılmalarını sağlamaya çalışıyoruz."
Çocuklarıyla Trabzon
'dan gelen Yakup Canoğlu, 2 yıldır Trabzon şehir merkezine yeterli kar yağmadığını ve çocuklarla kar hasretini gidermek için Zigana Dağı'na geldiklerini söyledi.
Sare Canoğlu da babasıyla geldiği merkezde tatilin keyfini çıkardığını vurgulayarak, "Karda kaydım, eğlendim. Babamla oyunlar oynadık. Hep tatil olsa keşke." ifadesini kullandı.