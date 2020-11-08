Zilkale'de sonbahar güzelliği - Son Dakika

Zilkale'de sonbahar güzelliği

08.11.2020 08:10
Zilkale'de sonbahar güzelliği, System.String[]

TÜRKİYE'nin en görkemli kalesi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde bulunan Zilkale, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

TÜRKİYE'nin en görkemli kalesi Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki Fırtına Vadisi'nde bulunan Zilkale, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çamlıhemşin ilçesinde, 13'üncü yüzyılda bölgede yaşayan Komninoslar tarafından 750 metre yüksekte sarp kayalar üzerine inşa edilen Zilkale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. Yakın tarihte restore edilen ve Rize'deki önemli tarihi mekanlar arasında yer alan Zilkale, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yapılan 'Türkiye'de en görkemli kaleler' sıralamasında, 13 kale arasından 1'inci seçildi. Eşsiz manzarasıyla ziyaret edenleri hayran bıraktıran kale, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor. Yeşilin yerini sarı ve kahverengi tonların aldığı çevresi ormanla kaplı kale muhteşem görüntüsü ile ilgi çekiyor.

'HERKESİN GÖRMESİ GEREKEN BİR YER'Kaleyi görmek için İstanbul'dan gelen Alper Tarhan, "Bu eşsiz manzarayı ve yeri görmek için İstanbul'dan geldim. Gayet memnun kaldık. Kesinlikle görülmesi gereken yerlerden biri" dedi.Mediha Uğur ise, "Uzun zamandır hiçbir yere gidemiyorduk. Zilkale'nin adını çok duymuştuk. Merak ettiğimiz için gezmeye geldik ve çok beğendik" diye konuştu.

Zilkale'de işletmeci Cafer Memişoğlu de, "Sonbaharda havaların da güzel geçmesinden dolayı gelip, kaleyi geziyorlar. Gelenler kale ve doğamızı çok beğeniyorlar" dedi.


Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği
Zilkale'de sonbahar güzelliği

Fırtına Vadisi, Zilkale, Türkiye, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Zilkale'de sonbahar güzelliği - Son Dakika


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