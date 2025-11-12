Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi

Haberin Videosunu İzleyin
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi
12.11.2025 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi
Haber Videosu

Kocaeli'de bir baba, oğlunu darbettiğini iddia ettiği market çalışanını darp etti; arbede çıktı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir zincir markette, bir müşteri oğlunu darbewttiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayarak saldırdı. Diğer bir market çalışanı ise olaya satırla dahil olurken, kargaşa güvenlik kameralarına yansıdı.

MARKET ÇALIŞANINI TEKME TOKAT DÖVDÜ

Olay, 8 Kasım saat 20.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir zincir markette meydana geldi. K.M.B., oğlu E.O.B.'yi darbettiğini iddia ettiği market çalışanı B.Ç.'yi yumrukladı. B.Ç. yere yığılırken, K.M.B. ile arkadaşları O.Ç. ve H.Ç. tarafından tekmelenip, marketin dışına çıkartıldı.

KAVGAYA SATIRLA KOŞTU

Durumu fark eden bir diğer market çalışanı M.P., satırla olaya dahil oldu. O.Ç., M.P.'nin elinden satırı aldı, sonrasına K.M.B., O.Ç., H.Ç. ve M.P. arasında arbede yaşandı. Diğer vatandaşların dahil olmasıyla taraflar arasındaki arbede sonlandırıldı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, K.M.B., O.Ç. ve H.Ç.'yi gözaltına aldı.

"SİNİRLİYDİM YÜZÜNE DOĞRU YUMRUK ATTIM"

K.M.B.'nin emniyetteki ifadesinde, "Oğlum markete gitti. Market çalışanı B.Ç., oğlumun beline vurup, 'Babanı çağır babanı da dövdürürüm' demiş. Oğlum bunu bana söyleyince ben de markete gittim. Oğluma kimin onu dövdüğünü sorunca B.Ç.'yi gösterdi. B.Ç.'ye neden çocuğumu dövdüğünü sordum. O da 'Ben vurmadım' dedi fakat sinirliydim, yüzüne doğru yumruk attım. Kafasına birkaç kez vurdum. Beni gören arkadaşlarım O.Ç. ve H.Ç., yanıma geldi. Yere düşürüp 1-2 kere tekme attığım B.Ç.'yi dışarıya çıkardım. M.P. elinde satır ile 'Öldürürüm sizi' diyerek markete geldi. Satırı görünce market karşısında bulunan işletmeden bıçak alarak geri geldim. O.Ç.'nin M.P.'nin elindeki satırı aldığını görünce, bıçağı bıraktım. M.P.'ye birkaç kez vurdum, şikayetçiyim" dedi.

O.Ç. ve H.Ç ise emniyetteki ifadelerinde, kavgayı ayırmak için araya girdiklerini B.Ç. ve M.P.'yi darbetmediklerini öne sürerek suçlamaları reddetti.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, market çalışanı B.Ç.'nin elini boynuna attığı E.O.B. ile bir süre konuştuğu, daha sonra oğluyla markete giren K.M.B.'nin B.Ç.'yi yumrukladığı, yere yığılan B.Ç.'nin K.M.B., O.Ç ve H.Ç. tarafından tekmelenip marketin dışına çıkardığı, diğer market çalışanı M.P.'nin satırla olay dahil olduğu görülüyor. Görüntünün devamında ise O.Ç.'nin, M.P.'nin elindeki satırı aldığı, H.Ç.'nin M.P.'ye yumruk attığı, yere yığılan M.P. ile K.M.B., O.Ç. ve H.Ç. arasında yaşanan arbede yer alıyor.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, Güncel, Körfez, Baba, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi
Kan donduran olay Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar Kan donduran olay! Otomobiline binecekken kurşun yağdırdılar
Sadettin Saran’ın büyük hayali Alexander Sörloth Sadettin Saran'ın büyük hayali Alexander Sörloth
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Real Madrid’de 2 sakatlık birden Real Madrid'de 2 sakatlık birden
Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak Fevzi Uzel: İstanbul artık bu lezzete bağımlı olacak
Ne yaptın Mourinho İstediği transferleri görmelisiniz Ne yaptın Mourinho! İstediği transferleri görmelisiniz
Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Sünnet düğünü kana bulandı, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

17:52
TÜRKPATENT, Now TV’nin isim ve logo tescilini iptal etti
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti
17:41
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü İşte ilk rapor
20 şehit verdiğimiz uçak nasıl düştü? İşte ilk rapor
17:34
Akdeniz’de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:01
Özgür Özel’den Akın Gürlek’e: Allah senden gani gani razı olsun...
Özgür Özel'den Akın Gürlek'e: Allah senden gani gani razı olsun...
16:30
Çaresizlik neler yaptırıyor Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
Çaresizlik neler yaptırıyor! Naylon torbalara doldurup evlerinde kullanıyorlar
15:43
Ahmed Şara’ya parfüm sıkan Trump ’’Kaç eşin var’’ diye sordu
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump ''Kaç eşin var?'' diye sordu
15:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız
14:40
’Terörsüz Türkiye’ sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
'Terörsüz Türkiye' sürecini yorumlayan Duran Kalkan, bu kez bambaşka konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2025 18:21:05. #7.12#
SON DAKİKA: Oğlunu darbettiğini öne sürdüğü market çalışanını yumruklayıp tekmeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.