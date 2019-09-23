Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (1)
26 dakika önce
ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı.
İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:59 Kaynak: DHA
- ZİNCİRLİKUYU metrobüs durağında çalışmayan asansördeki eski eşyaların yanması sonucu kısa süreli panik yaşandı. Asansördeki eşyaların evsizlere ait olduğu belirtildi. Yangın kısa sürede söndürüldü.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
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