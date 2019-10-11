Zindashti'nin kızı ile şoförünün öldürülmesi davasında savcı mütalaasını verdi

BÜYÜKÇEKMECE'de 2014 yılında Ergenekon Davası'nın gizli tanığı İranlı Naji Sharifi Zindashti'nin kızı Arzu Sharifi Zindashti (21) ve şoförü Devrim Öztunç'un (25) cip ile ışıklarda durdukları sırada çapraz ateşe tutularak öldürülmesine ilişkin 1'i tutuklu 10 sanığın yargılandığı davada savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Davanın tek tutuklu sanığı Orhan Ünğan'ın 2 kişiyi "öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılması istenen mütalaada, 4 kişinin "öldürmeye yardım etme" suçundan 30'ar yıla kadar hapsi talep edildi. Firari sanık olarak aranırken Bağdat Caddesi'nde öldürülen İlhan Ünğan hakkındaki davanın düşürülmesini talep eden savcı, 4 sanığın da beraatini istedi. Mahkeme heyeti, Orhan Ünğan'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

SAVCI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALASINI AÇIKLADI

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 16. duruşmaya tutuklu sanık Orhan Ünğan ve tutuksuz sanık Yavuz Yavuztürk ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Ercan Gövler duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcısı Gövler mütalaasında, sanık İlhan Ünğan'ın yargılama aşamasında ölümü nedeniyle hakkında açılan kamu davalarının düşürülmesini, tutuklu sanık Orhan Ünğan'ın ise 2 kişiyi "öldürmeye azmettirme" suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi. Sanıklar Bekir Karçiğa, Ali Golzari, Savaş Sarmusak ve Nizamettin Yeke'nin "2 kişinin öldürülmesine yardım etme" suçundan 20'şer yıldan 30'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen mütalaada, sanıklar Hasret İlter Üzüm, Aslan Turan, Sabri Turan ve Yavuz Yavuztürk'ün ayrı ayrı beraatleri istendi.

ORHAN ÜNĞAN: "ADALET İSTİYORUM"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Yavuz Yavuztürk "Ben neden buradayım bilmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi. Diğer sanık Orhan Ünğan da hakkındaki azmettirici olduğu iddialarını reddederek, kendisine tezgah kurulduğunu, 4 yıldır tutuklu olduğunu belirterek, "4 yıldır nasıl bir tiyatro içindeyiz, işin içinden çıkamıyoruz. Gerçekler bir gün ortaya çıkacak. Kardeşimi kaybettim, yaşama sevincimi de kaybettim. Benim canımı elimden aldılar. Ben adalet istiyorum, merhamet değil. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi. Ünğan'ın avukatları da müvekkili hakkında delil olmadığını belirterek, tahliyesi ve beraatini istedi.

TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Orhan Ünğan'ın dosyadaki delil durumu, tutuklu kaldığı süre, kaçma şüphesinin adli kontrol tedbiri ile giderilebilecek olmasını da dikkate alarak tahliyesine karar verdi. Sanık Ünğan'a yurtdışına çıkış yasağı ve ikametine en yakın karakola imza atması da kararlaştırıldı.

İDDİANAME

İddianamede Yavuz Yavuztürk, Nizamettin Yeke, Bekir Karçiğa, Savaş Samusak, Aslan Turan, Sabri Turan, Hasret İlter Üzüm ve Ali Golzari'nin "Tasarlayarak 2 kişiyi öldürme suçuna yardım etmek" suçundan 30'ar yıldan 40'ar yıla kadar ayrı ayrı hapisleri isteniyor. Tutuklu Orhan Ünğan ve hayatını kaybeden İlhan Ünğan'ın "tasarlayarak 2 kişiyi öldürme" suçuna azmettirmek suçundan 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Orhan Ünğan daha önce 3 kez tahliyesine karar verilmiş, itiraz üzerine tutuklanmıştı. Ancak Sanık Ünğan'ın başka bir dosyadan tutuklu olduğu için cezaevinden hiç çıkamamıştı.

- İstanbul