Zıpkınla balık avlarken kaybolan iki gemiciden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

Zıpkınla balık avlarken kaybolan iki gemiciden birinin cansız bedenine ulaşıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında görev yaptıkları guletten balık avlamak için ayrılan iki gemiciden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer gemiciyi arama çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında görev yaptıkları guletten balık avlamak için ayrılan iki gemiciden birinin cansız bedenine ulaşıldı, diğer gemiciyi arama çalışmaları sürüyor.

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Edinilen bilgiye göre, Marmaris ilçesi Bozburun açıklarında demirli gulet tipi teknede gemici olarak çalışan Ayhan Kemer ile usta gemici olarak çalışan Ünal A., zıpkınla balık avı için lastik botla Bozukkale Koyu çıkışına gitti. Zıpkınla balık avı için denize dalan şahıslardan yaklaşık 4 saat haber alamayan arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olayın yaşandığı bölgeye sevk edilen dalış timi ve Sahil Güvenlik botu tarafından şahısları arama ve kurtarma çalışması başlatıldı. 2 Sahil Güvenlik botu ve 1 dalış botu ile yapılan arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, sabah saat 06.20'de şahısların dalış yaptığı noktada bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cesedin 36 yaşındaki Ayhan Kemer'e ait olduğu belirlendi. Ayhan Kemer'in cenazesi, Marmaris Devlet Hastanesinde yapılan ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bodrum'da yaşayan Kemer'in yakınları da Marmaris Devlet Hastanesi morgu önündeki acılı bekleyişin ardından Muğla'ya gitti.

Denizde kaybolan gemici Ünal A.'yı arama çalışmaları ise devam ediyor. Marmaris Cumhuriyet Savcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - MUĞLA

Bozburun, Marmaris, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 22:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Zıpkınla balık avlarken kaybolan iki gemiciden birinin cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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