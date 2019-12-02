Ziraat Bankası: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Ziraat Bankası 'nı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.

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