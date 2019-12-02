Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası: 3-0
Son Dakika Spor Ziraat Bankası: 3-0 - Son Dakika Spor

Ziraat Bankası: 3-0

6 saat önce

SALON: İzmir AtatürkHAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Bravo (xxx), Efe (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)ZİRAAT BANKASI: Poglajen (xx), Emin (xx), Silva (xxx), Halil...

Ziraat Bankası: 3-0, System.String[]

SALON: İzmir Atatürk

HAKEMLER: İlhami Şenyurt (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)

ARKASSPOR: Yiğit (xxx), Mustafa Koç (xxx), Blankenau (xxx), Burak (xxx), Mustafa Cengiz (xxx), Adis (xxx), Bravo (xxx), Efe (xx), Mirza (xx), Muhammet (xx)

ZİRAAT BANKASI: Poglajen (xx), Emin (xx), Silva (xxx), Halil İbrahim (xx), Koray (xx), Hierrezuelo (xx), Berkay (xx), Selim (x), Enis (x), Muhammed (x)

SETLER: 25-21, 25-16, 25-19

SÜRE: 82 dakika (28, 27, 27)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9'uncu hafta mücadelesinde Arkasspor evinde Ziraat Bankası'nı 3-0 mağlup etti. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 25-16 ve 25-19'luk skorlarla sona erdi.


Mustafa Kemal Atatürk, Ziraat Bankası, Şenyurt, İzmir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kiracı, tartıştığı ev sahibini pompalı tüfekle öldürdü
İzmir'de koca dehşeti: Eşini, sokak ortasında öldürdü İzmirli Akgermanlar ailesi, dört şirketleri için konkordato ilan etti 67 yaşındaki Diva sahnede göbek atarak kendinden geçti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 04:20:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ziraat Bankası: 3-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]