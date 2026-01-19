Ziraat Bankası Cezayir'de - Son Dakika
Ziraat Bankası Cezayir'de

Ziraat Bankası Cezayir\'de
19.01.2026 20:40
Büyükelçi Küçükyılmaz, Ziraat Bankası'nda hesap açılışlarını yaparak iş birliğini güçlendirdi.

Türkiye'nin Cezayir Büyükelçisi Muhammet Mücahit Küçükyılmaz, Ziraat Bankası Cezayir Şubesinde Büyükelçilik resmi hesaplarının açılış işlemlerini gerçekleştirdi.

Büyükelçisi Küçükyılmaz, Hesap defterini teslim alarak işlemlerin tamamlanmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Küçükyılmaz, Ziraat Bankası'nın Cezayir şubesinin açılmasının Türkiye ile Cezayir arasındaki ticari iş birliğine önemli katkılar sağlayacağını ve iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendirilmesi açısından mühim bir adım olduğunu ifade etti.

Büyükelçilik ve konsolosluk hesaplarının, Ticaret ve İçişleri müşavirliklerine ait hesaplarla birlikte Ziraat Bankası'na taşındığını belirterek, bu adımın bankaya duyulan güvenin açık bir göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Küçükyılmaz, "Cezayirli dostlarımızı Ziraat Bankası'na ve bankayla çalışmaya davet ediyorum." dedi.

Ziraat Bankası'nın Cezayir'in büyümesine katkı sağlayan ve ülkedeki projelere destek veren bir yatırım özelliği taşıdığını vurgulayan Küçükyılmaz, daha sonra şube müdürü Levent Aydemir'den bankanın çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ziraat Bankası Cezayir'de - Son Dakika

SON DAKİKA: Ziraat Bankası Cezayir'de - Son Dakika
