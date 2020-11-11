Ziraat Bankası, "Türkiye'nin en sevilen bankası" seçildi - Son Dakika

Ziraat Bankası, "Türkiye'nin en sevilen bankası" seçildi

11.11.2020 11:17
Ziraat Bankası,

Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi.

Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 5'inci kez Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi.

Ziraat Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre banka, MediaCat ve İpsos iş birliğinde gerçekleştirilen araştırmada 2016 yılından itibaren aynı başarıyı devam ettirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ziraat Bankası Dijital Çözümler, Operasyon ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş, şunları kaydetti:

"Tüm hedef, strateji, planlama ve diğer faaliyetlerimizin altında tek bir şey yatıyor. İnsanların gönüllerinde de 'Bir Bankadan Daha Fazlası' olabilmek. Müşteri memnuniyetini faaliyetlerimizin odağına koyarak tüm işlerimizi planlıyoruz. 5 yıl üst üste Türkiye'nin en sevilen bankası seçilmemiz, çalışmalarımızın müşterilerimizde karşılık bulduğunun somut bir göstergesi.

Herkesin ve her kesimin bankası olma çabalarımızın ve köklü geçmişimizin bir sonucu olarak Türkiye'de en fazla müşteriye sahip ticari kuruluşlardan birisiyiz. Bu büyüklükte bir müşteri kitlesine hitap ederken en sevilen banka seçilebilmek ayrı bir anlam kazanıyor. Müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını doğru analiz ederek süreçlerimizi bu doğrultuda şekillendiriyoruz."

Kırbaş, dijital kanallarda, işlemlerin son derece hızlı, kolay ve düşük maliyetle gerçekleştirilebildiği imkanları müşterilerine sunduklarını aktardı.

Sağladığı konfor ve erişim kolaylığı göz önüne alındığında, gelecekte de öncelikli seçimin dijitalden yana olacağını bildiren Kırbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dijital kanal müşteri sayısında ve memnuniyet düzeyinde başarı çıtamızı yükseltmeye devam edeceğiz. Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik bankacılık uygulamalarını geliştirmeyi sürdüreceğiz.

Geleneksel bağlarımızdan kopmadan bünyemizde birçok yenilik ve değişiklik yaparak ilerliyoruz. Hayatı kolaylaştıran yenilikçi uygulamalarla müşterilerimizin belleklerinin yanı sıra kalplerinde de yer ediniyoruz.

Değişen şartlara uyum sağlayabilmek ve müşterilerimize daha fazlasını sunabilmek için değişimi ve dönüşümü sürekli kabul edip kendimizi geliştirmeyi görev biliyoruz. Müşterilerin gönlünde kalıcı yer edinebilmek için yapılanı yeterli görmeyerek daha iyisini, daha fazlasını yapabilmek için çalışıyoruz. Müşterilerimize, topluma ve ülkemize katma değer sağlayan faaliyetlerimize dün olduğu gibi yarın da hız kesmeden devam edeceğiz."

Ziraat Bankası, Operasyon, Türkiye, Banka, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ziraat Bankası, 'Türkiye'nin en sevilen bankası' seçildi - Son Dakika Ekonomi


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