Son Dakika Haberleri: Ziraat Fakültesi Bünyesinde Mantar Üretimine Başlandı

Ziraat Fakültesi Bünyesinde Mantar Üretimine Başlandı

29 dakika önce

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan mantar üretim tesisinde istiridye kayın mantarı üretimine başlandı.

Ziraat Fakültesi Bünyesinde Mantar Üretimine Başlandı, System.String[]
Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan mantar üretim tesisinde istiridye kayın mantarı üretimine başlandı.

Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Ziraat Fakültesi üretim tesislerinde yetiştirilen mantarlardan ilk olarak istiridye kayın mantarının hasadı gerçekleşti. Öğrencilere ve üreticilere kılavuzluk etmek amacıyla kurulan tesiste, ilk hasadı alan Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Eren Özden ve Öğr. Gör. Mehmet Zeki Koçak, istiridye kayın mantarı türünün herkes tarafından kültür mantarı olarak bilinen beyaz şapkalı mantardan sonra en fazla üretilen ve tüketilen mantar türü olduğunu belirtti.

Protein, vitamin ve mineral maddeler bakımından zengin olan mantarların insan sağlığını koruyucu özelliğe ve önemli bir besin kaynağına sahip olduğunu vurgulayan Öğr. Gör. Koçak, sermayesi az ama kazancı güzel olan mantarların piyasada kısa sürede tüketileceği kaydetti. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:01 Kaynak: İHA

Iğdır Üniversitesi, Güncel
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