Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1

16.12.2020 18:06
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Aytemiz Alanyaspor sahasında karşılaştığı TFF 1. Lig ekibi Adanaspor'u 5-1 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içine kadar getirerek kale önünde savunmanın arkasına sızan Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu futbolcu sert şutuyla meşin yuvarlağı fillere gönderdi. 1-0

17. dakikada sol kanattan Salih'in kullandığı köşe atışında altıpasın içindeki Fatih'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-0

25. dakikada sağdan gelişen Adanaspor atağında Donkor, topu ceza sahası ön direğine kadar ortaladı. Ceza alanı içindeki Ronei kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı. 2-1

69. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında Efkan topu ceza alanı içinden savunma arkasına sızan Mustafa Pektemek'e aktardı. Bu oyuncunun şutu filelere gitti. 3-1

77. dakikada soldan gelişen Alanyaspor atağında orta sahadan ceza sahası içine kadar top süren Efecan Karaca, çektiği sert şut kaleci Yaşar'da kaldı.

85. dakikada ceza sahasına sokulan Bakasetas sağda Bareiro'ya topu çıkardı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği Umut Güneş bekletmeden çektiği şut fillerle buluştu. 4-1

90. dakikada ceza sahası sağ çaprazdan Bakasetas'ın şutu kaleciden döndü. Dnen topu Bareiro ağlara yolladı.

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy x, Kemal Mavi x, Mehmet Emin Tuğral x

Alanyaspor: Marafona xx, Tayfur xxx (Alpay Çelebi dk. 71 ?) Fatih xx, Caulker xxx, Moubandje xx (Juanfran dk. 59 x), Salih xx, Umut xxx, Berkan xx (Bakasetas dk. 77 x), Hasan xxx (Efecan Karaca dk. 59 x), Efkan xx, Mustafa xxx (Adam Bareiro dk. 71 xx)

Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Babacar, Giorgos Tzavellas, Yusuf Özdemir, Davidson

Teknik Sorumlu: Semih Tokatlı

Adanaspor: Yaşar x, Evren x (Melih dk. 73 ?), Isaac Donkor xx, Cenk xx, Umut x (İbrahim Aksu dk. 74 ?), Eren xx, Muhammet Ömer Çakır x (İsmail Erdoğan dk. 46 x), Tevfik xx, Ozan x (Ozegovic dk. 46 x), Rodrigues xx (Ömer Çiçek dk.c86 ?), Serhat xx

Yedekler: Burak, Ahmet Bahçıvan, Adolphe Belem,

Teknik Sorumlu: Semih Özü

Goller: Mustafa Pekdemek (dk. 14 ve 69), Fatih Aksoy (dk. 17), Umut (dk. 86), Adam Bareiro (dk. 90) (Alanyaspor), Isaac Donkor (dk.25) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: Ozegovic (Adanaspor), Alpay Çelebi, Tevfik (Alanyaspor)

(Erdal Anak/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1
Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Adanaspor, Ceza, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Aytemiz Alanyaspor: 5 - Adanaspor: 1 - Son Dakika Spor


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