Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Fatih Karagümrük: 1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Fatih Karagümrük: 1 - Son Dakika Spor

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Fatih Karagümrük: 1

6 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.

Ziraat Türkiye Kupası: Göztepe: 2 - Fatih Karagümrük: 1, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Göztepe, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.


Maçtan dakikalar


27. dakikada Yasin Öztekin'in sol çaprazdan vurduğu şutta top üst direkten oyun alanına döndü. Ardından yaşanan karambolde topu önünde bulan Eren Derdiyok'un şutu kaleci Aykut'ta kaldı.


39. dakikada kontratağa kalkan Göztepe'de Yasin'in sol kanattan getirdiği topta kaleciyle karşı karşıya kalan Eren Derdiyok meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


41. dakikada ceza sahası içine atılan topa Murat Paluli elle müdahalede bulununca hakem penaltı kararı verdi.


42. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Sercan Yıldırım meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


73. dakikada Çağrı Ortakaya'nın ceza sahası dışından vuruşunda Göktuğ topu kornere çeldi.


76. dakikada Berkan'ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Mossora'nın kafa vuruşu ağlarla buluştu. 2-1


Stat: İzmir Atatürk


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Emrah Ünal xx, Mehmet Ali Akkor xx


Göztepe: Göktuğ Bakırbaş xx, Bubacarr Sanneh xx, Leo Schwechlen x (Berkan Emir dk. 46 xx), Murat Paluli xx, Alpaslan Öztürk x (Wallace Reis dk. 53 xx), Celso Borges xx, Marcio Mossoro xx, Yasin Öztekin xxx, Yalçın Kayan x (Soner Aydoğdu dk. 83 ?), Eren Derdiyok xxx, Deniz Kadah xx


Yedekler: Eren Bilen, Veli Çetin, Hakan Çinemre, Kerem Atakan Kesgin, Batuhan Kırdaroğlu, Ege Özkayımoğlu, Stefano Napoleoni


Teknik Direktör: İlhan Palut


Fatih Karagümrük: Aykut Özer xx, Barış Başdaş xx, Koray Altınay xx, Abdulhamit Yıldız xx, Murat Sarıgül xx, Turgut Doğan Şahin x, Çağrı Ortakaya xx (Anıl Cenk Aktaş dk. 90 ?), Barış Özbek x (Furkan Kara dk. 82 ?), Sercan Yıldırım xx (Yusuf Erdoğan dk. 88 ?), Muhammed Egemen Pehlivan xx, Alagie Sosseh x


Yedekler: Murat Hocaoğlu, Ali Sarı, Harun Büyükakgül, Efe Tatlı


Teknik Direktör: Giray Bulak


Goller: Eren Derdiyok (dk. 39), Mossoro (dk. 76) (Göztepe), Sercan Yıldırım (dk. 42 pen.) (Fatih Karagümrük)


Sarı kartlar: Barış Başdaş, Koray Altınay, Çağrı Ortakaya, Abdulhamit Yıldız (Fatih Karagümrük), Celso Borges (Göztepe) - İZMİR

Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 08:36 Kaynak: İHA
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