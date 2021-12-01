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Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0 - Son Dakika

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

01.12.2021 21:08
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında Kayserispor, sahasında karşılaştığı Iğdır FK'yı 4-0 mağlup ederek 5. tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

8. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mane, meşin yuvarlağı auta attı.

20. dakikada sol kanattan gelen ara pası ceza sahası içerisinde değerlendiren Emre Demir, topu filelerle buluşturdu. 1-0

43. dakikada kaleci Alişan'dan seken meşin yuvarlak, Gökhan Sazdağı'nın vuruşu ile ağlara gitti. 2-0

50. dakikada sağ kanattan hareketlenen Ramazan Civelek'in vuruşunu kaleci Alişan kornere çeldi.

52. dakikada köşe vuruşunun ardından kaleden dönen topa kafa ile karşılık veren Hosseini, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

65. dakikada Onur Bulut'un pasıyla topla buluşan Kemen'in şutu kaleci Alişan'ın kucağında kaldı.

67. dakikada Hosseini, ceza sahası içinde ayağına gelen meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 4-0

Stat: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Bülent Birincioğlu xx, Cem Özbay xx, Hakan Karabalcık xx

Kayserispor: Bilal xx, Attamah xx, Hosseini xxx, Kemen xxx (Nurettin dk. 62 xx), Gökhan Sazdağı xxx, Emre Demir xxx (Mustafa Pektemek dk. 74 xx), Uğur xx (Uzodimma dk. 46 xx), Mane xx (Mehmet Eray dk. 62 xx), Onur Bulut xx, Ramazan xx (İlhan Parlak dk. 74 xx), Yasir xx

Yedekler: Cenk, İbrahim, Talha

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Iğdır FK: Alişan x (Burak Cemal dk. 86 ?), Berkay x, İlker x (Suat dk. 61 xx), Muhammet xx (İlker Günaslan dk. 61 xx), Mahsun xx, Savaş xx, Arif xx, Abdullah xx, Enes xx (Halil dk. 86 ?), Adem xx, Batuhan xx (Baha dk. 75 xx)

Yedekler: Bayram, Oğuzhan

Teknik Direktör: Bayram Toysal

Goller: Emre Demir (dk. 20), Gökhan Sazdağı (dk. 43), Hosseini (dk. 52 ve 67) (Kayserispor)

Sarı Kartlar: Berkay, Enes Subaşı (Iğdır FK)

(Eren Kan - Yüksel Yıkılmaz/İHA)

Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0
Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0

Türkiye Kupası, Kayserispor, Emre Demir, Iğdır, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ziraat Türkiye Kupası: Kayserispor: 4 - Iğdır FK: 0 - Son Dakika
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