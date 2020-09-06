Zirvede Sivas Kongresi gururu

Sivas kongresinin 101.yılı Erciyes zirvesinde kutlandı.

Mille mücadelenin başlangıcı olarak addedilen Sivas Kongresi'nin 101. yıldönümünde Erciyes'e tırmanış gerçekleştirildi.

Tırmanışa Kayseri Vali yardımcısı Mehmet Sadık Tunç, Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, Gençlik Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, şube personeli Abdullah Tokmakçı ve dağcılık rehberi İsmail Yılmaz katıldı. 4 Eylül akşamı gerçekleştirilen hazırlık sonrasında 5 Eylül gece tekir yaylasından başlayan tırmanışta dağcılar, saat 8: 00'de zirveye ulaştı. Aynı güzergah üzerinden dönüş gerçekleştiren dağcılar, zirvede Türk bayrağı dalgalandırdı.

Gençlik Spor İl Müdürü Murat Eskici, tırmanış ile ilgili olarak "Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz kararının alındığı Sivas Kongresi'nin 101. Yılında Erciyes dağına çökmek gurur verici. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu uğurda ülkemiz için mücadele eden tüm kahramanlarımızı minnetle anmanın mutluluğunu Erciyes'in zirvede yaşadık. Erciyes herşeyiyle ayrı güzelmiş. Zirve yapmak öyle kolay olmadı ama önemli olan zoru başarmak. Zirvede şanlı bayrağımızı dalgalandırmak tüm yorgunluğumuzu aldı" dedi.

İlk kez Erciyes zirvesine tırmanış gerçekleştirilen İl Müdürü Eskici, "Erciyes'e çıkmak içimde ukde idi. Bunu da gerçekleştirmek benim için ayrı bir gurur kaynağı oldu" açıklaması yaptı. - KAYSERİ