Zirvesine kadar 4 mevsimi yaşatan Süphan Dağı doğa tutkunlarının rotasında - Son Dakika
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Zirvesine kadar 4 mevsimi yaşatan Süphan Dağı doğa tutkunlarının rotasında

16.06.2022 10:58
Zirvesine kadar 4 mevsimi yaşatan Süphan Dağı doğa tutkunlarının rotasında

Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan, rakım yükseldikçe her mevsime ait güzelliklerini doğa tutkunlarına sunuyor.

Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan Süphan, rakım yükseldikçe her mevsime ait güzelliklerini doğa tutkunlarına sunuyor.

Ağrı'nın Patnos, Bitlis'in Adilcevaz ile Muş'un Malazgirt ilçelerinin kesiştiği noktada yer alan ve Türkiye'nin en yüksek 3. dağı olan 4 bin 58 metre yüksekliğe sahip Süphan Dağı'nın zirvesinden yılın büyük bölümünde kar eksik olmuyor.

Özellikle yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla doğa sporları, dağcılık, kamp ve doğa tutkunlarını ağırlayan Süphan, farklı tırmanış rotalarıyla son yıllarda hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Etkinlikle Süphan'ın Ağrı tarafındaki tırmanış rotası tanıtıldı

Patnos Kaymakamlığı da havaların ısınmasıyla Süphan Dağı'nın bilinirliğini artırmak ve ilçeden de tırmanış rotası olduğunu yaygınlaştırmak amacıyla program düzenledi.

Bu kapsamda il merkezinden gelenlerle ilçedeki öğretmenlerden oluşan 55 doğa tutkunu, Kaymakam Yusuf Cankatar ile günün ilk ışıklarıyla minibüslerle Çaputlu köyünün Dumanlı mezrasına geldi.

Buradan tırmanışa başlayan ve aralarında kadınların da olduğu doğa tutkunları, kış ve baharın bir arada yaşandığı dağda soğuk hava, rüzgar ve yağmura rağmen 3 bin 786 rakıma ulaştı.

Olumsuz hava koşullarının etkisini artırmasıyla ilerleyemeyen grup, zirveye 262 metre kala karla kaplı alanda Kaymakam Cankatar ile Türk bayrağı açıp fotoğraf çektirdi.

Yüksek noktalarda karla kaplı tepeler arasında kışı ve baharı bir arada yaşayan doğa tutkunları, daha sonra inişe geçerek akşam saatlerinde mezraya döndü. Doğa tutkunları, gün boyu 10 saatlik yürüyüşte yaklaşık 18 kilometre yol kat etti.

Yaz, kış, yağmur, dolu...

Zorlu tırmanışa katılan Ali Kemal Tekeli, Süphan Dağı'na ilk defa çıktığını ve doğasını çok beğendiğini belirterek şöyle konuştu:

"Yorucu bir yürüyüş oldu. Yorulduk ama zevk aldık. Rakım yükseldikçe kışı, yazı, yağmuru ve doluyu gördük. Bir yanda kar, bir yanda açan çiçekler vardı. Hepsi de çok eğlenceliydi. Çıkışımız daha uzun sürdü, dönüş ise biraz daha kolay oldu. Çok güzel manzaralar vardı. Çok iyi vakit geçirdik. Kar üzerinde yürümek son derece keyif vericiydi. Yüksek noktalarda mola verip hem dinlendik hem de manzarayı izledik. İnşallah fırsat buldukça bu tarz etkinliklere katılmaya devam edeceğiz."

Doğa tutkunu Feyza Bilgiç de ilk defa Süphan Dağı'na çıktığını ve yükseklerde bulunan karlı bölgelerin manzarayı daha da güzelleştirdiğini anlattı.

Hakan Arslanboğa da "Tırmanışta dört mevsimi bir arada yaşadık diyebiliriz. Oldukça zorlu bir tırmanış oldu. Süphan Dağı'na ikinci çıkışım. İnşallah bundan sonraki zamanlarda da Ağrı Dağı'na zirve yapmayı planlıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Süphan dağı, Türkiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zirvesine kadar 4 mevsimi yaşatan Süphan Dağı doğa tutkunlarının rotasında - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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