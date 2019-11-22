Son Dakika Haberleri: Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı - Son Dakika

Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı

6 saat önce

Samsun'da kapısını açarak ile açıp girdikleri evden 7 bin 800 liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.

Ziynet eşyası hırsızlığı zanlısı 2 kadın yakalandı, System.String[]

Samsun'da kapısını açarak ile açıp girdikleri evden 7 bin 800 liralık ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 2 kadın, polis tarafından yakalandı.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evlerden hırsızlık suçlarından çok sayıda suç kaydı bulunan Yasemin Y.(24) ve Sevgi Ç.(20) kapıyı bir aparat yardımı ile açıp içeri girerek 7 bin 800 liralık ziynet eşyalarını çaldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, güvenlik kameraları kayıtlarını inceleyerek hırsızlık olayının şüphelileri Yasemin Y. ve Sevgi Ç.'yi yakalayarak gözaltına aldı.


Polisteki sorguları tamamlanan 2 kadın bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Samsun, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:08 Kaynak: İHA
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