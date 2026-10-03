Zlatan İbrahimoviç 45. yaşını Ferrari ile kutladı! Fiyatı dudak uçuklattı

Zlatan İbrahimoviç, 45. yaş gününü milyonlarca euroluk bir otomobille kutladı. Lüks otomobillere ve özellikle Ferrari'ye olan ilgisiyle bilinen eski futbolcu, koleksiyonuna Ferrari F80'i ekledi.

45. YAŞ GÜNÜNDE KENDİNE FERRARI ALDI

3 Ekim 1981 doğumlu olan İbrahimoviç, 45. yaşına girerken kendisine aldığı hediyeyle dikkat çekti. İsveçli eski golcünün yeni otomobili, Ferrari'nin en özel modellerinden biri olan F80 oldu. İbrahimoviç'in F80 için siparişi geçen yıl verdiği, otomobili ise 45. yaş gününde teslim aldığı belirtildi. Böylece yaklaşık bir yıllık bekleyiş sona erdi.

ADECE 799 ADET ÜRETİLİYOR

İbrahimoviç'in tercih ettiği Ferrari F80'in en dikkat çeken özelliklerinden biri üretim sayısı. Ferrari'nin hiper otomobili yalnızca 799 adetlik sınırlı üretimle yollara çıkıyor. F80'in toplam gücü 1.200 beygire ulaşıyor. Araçta 3.0 litrelik V6 motor ile hibrit sistem birlikte çalışıyor.

FİYATI YAKLAŞIK 3,5 MİLYON EURO

Aracın fiyatı da özellikleri kadar dikkat çekici. İbrahimoviç'in yeni Ferrari'sinin değerinin yaklaşık 3,5 milyon euro olduğu belirtiliyor. Bazı kaynaklarda aracın değeri yaklaşık 4 milyon euro olarak veriliyor. Eski futbolcunun Ferrari tutkusu ise yeni değil. İbrahimoviç'in koleksiyonunda daha önce Monza SP2, SF90 Spider, 812 Competizione A, Daytona SP3, Purosangue ve SF90 XX Spider gibi modeller de yer aldı.