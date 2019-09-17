Zonguldak 30 metreden düşen kedinin mucize kurtuluşu

30 metreden düşen kedinin mucize kurtuluşu

Zonguldak'ta 7 katlı binanın terasından düşen kedinin kırılan arka iki ayağına ameliyatla platin takıldı.

İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta, 7 katlı bir binanın terasından beton zemine düşen 'Ares' adlı kedi, çevredekiler tarafından bulundu. Yaklaşık 30 metreden düşen kediyi yerde hareketsiz halde bulan bina sakinleri sahibine haber verdi. Yaralı kedisini alan üniversite öğrencisi Kamuran Mammadli, veteriner kliniğine götürdü. Zonguldak Veteriner Kliniği hekimi Önder Alkan, kedinin arka iki ayağında kırık tespit etti. Ameliyata alınan kedinin kırık iki ayağına platin takıldı. Bir sürede yoğun bakımda kalan kedi hayati tehlikeyi atlattı.

Tedavisi devam eden kedinin sağlık durumu hakkında bilgi veren Önder Alkan, Bize geldiğinde sıkıntılı olan kırıklardan daha çok akciğerlerindeydi. Göğüs boşluğunda bir hava girişi olmuş. Önce akciğerlerini tedavi ettik. Daha sonra arka ayaklarında kırıklar oluşmuş. Zor bir kırık ve sıkıntılı bir iyileşme süreci var. Hastamız ilk aşamayı atlattı. Tahminen 15 gün sonra koşabilecek duruma gelecektir. Şu an yoğun bakımda gözetim altında ısısını ve nemimi ayarlamak için oksijen veriyoruz. İki gün gözlem altında kaldıktan sonra kediyi sahibine teslim edeceğiz dedi.