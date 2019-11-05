Zonguldak 53 santimetre için evinin merdiveni yıkılacak

53 santimetre için evinin merdiveni yıkılacak

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Kargalar Köyü'nde zihinsel engelli oğluyla yaşayan Gülnaz Ardıç'ın(59) evine çıkan 8 basamaklı merdivenin, muhtarlığın açtığı yolu 53 santimetre işgal ettiği gerekçesiyle yıkılması kararlaştırıldı. Evinin önünden geçecek yolun yeterli düzeyde geniş olduğunu söyleyen Gülnaz Ardıç, karara tepki gösterirken muhtar Mehmet Kocagöz, Kozlu Kaymakamlığı kararıyla merdivenin yıkımına karar verildiğini, aile için yeni bir merdiven yapacaklarını söyledi.

Eşi vefat ettikten sonra köydeki evinde yüzde 94 zihinsel engelli oğlu İsmail Sarı(38) ile yaşayan Gülnaz Ardıç'ın evinin önünden köylülerin isteği üzerine muhtarlık tarafından yol açma çalışması başlatıldı. Çalışma sırasında Gülnaz Ardıç'ın evinin önünden geçen yoldaki duvar yıkıldı. Muhtarlık, iki katlı evin üst katında yaşayan Gülnaz Ardıç'ın kullandığı 8 basamaklı merdivenin yolu işgal ettiği gerekçesiyle yıkılmasını talep etti. Gülnaz Ardıç ise yolun açıldığını iddia ederek merdivenin yıkılmasına karşı çıktı. Kargalar Köyü Muhtarı Mehmet Kocagöz, konuyla ilgili kadastro yapılması için Kozlu Kaymakamlığı'na başvurdu. 21 Ekim'de düzenlenen bilirkişi raporunda Gülnaz Ardıç'ın yaşadığı evin merdiveninin 53 santimetre açılan yola tecavüzde bulunduğu belirtildi. Ayrıca aynı güzergahtaki iki ayı ikametin yola 1.40 metrekare tecavüzde bulunduğu ifade edildi. Gülnaz Ardıç, evinin merdiveninin sadece bir basamağının yolun kenarında olduğu gerekçesiyle karara itirazda bulundu. Ancak kaymakamlık, merdivenin diğer ikametlerin işgalleriyle birlikte yıkılmasını talep etti. Muhtarlıkta eve tebligat göndererek merdivenin 15 gün içerisinde yıkılmasını talep etti.

'MERDİVEN YOLUN KULLANIMINA ENGEL OLMUYOR'

Gülnaz Ardıç, yolun kendisi içinde çok önemli olduğunu ancak 53 santimetre için merdivenin yıkılmak istenmesine karşı olduğunu söyledi. Merdivenin yolun kullanıma herhangi bir engel teşkil etmediğini savunan Gülnaz Ardıç, şöyle dedi

Burada yol yapılmasına karşı çıkmadım. Merdiveni yıkmak istiyorlar. Burası küçüktü. İki insan birlikte geçemiyordu. Ben yola karşı çıkmadım. Ben nereden çıkacağım bu eve Muhtarlık yazı gönderdi. Oku yazarlığımda yok okuyamadım. 15 gün müddet vermişler. Ben yıkılmasını istemiyorum. Başka gidecek yerimde yok. Eşim vefat etmeden önce ayrıldık. İki yıl ben ona hastalandığında yine baktım. Merdivenimin yıkılmamasını istiyorum. Mahkemeye vermişler beni. Bu merdiven varken de buradan araç geçebiliyor. Ben yola karşı değilim. Bu şekliyle yapsınlar yolu. Bu şekilde kalmasını istiyorum.

Kargalar Köyü Muhtarı Mehmet Kocagöz ise, yıllardır yaşanan yol sorununu çözmek için çalıştıklarını ancak merdivenin yola işgali nedeniyle sorun yaşadıklarını söyledi. Yolun açıldığını, diğer ikametlerdeki işgallerin yıkıldığını, köylülerin Gülnaz Ardıç'ın da merdiveni yıkmasını istediklerini ifade eden Kocagöz, Orada bu zamana kadar mağduriyet yaşanıyordu. Oradaki mevcut merdiven yolda gözüküyor. Yola tecavüz olduğu için bu zamana kadar yol yapılamadı. Oradaki vatandaşlarımız evlerine arabayla gidemiyorlar. Biz yol yapmak istedik. Tecavüzlerin kaldırılmasını istedik. Kadastro çalışmasını yaptı. Biz Gülnaz hanıma durumu anlattım. Ona evine başka yerden merdiven yapacaklarını bütün masrafları üsteleneceğimi söyledim. Ondan sonra merdivenini yıkacağımı söyledim. Ama bir türlü anlaşamadık. Elimizde karar var. Bu sonuçta yol. Alt taraftaki yıkarsam yukardakini yıkmasam insan kayırma olur. diye konuştu. Kozlu Kaymakamlığı yetkilileri de Gülnaz Ardıç'ın ikametine giderek incelemelerde bulundu.