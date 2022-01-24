Zonguldak Belediyesinin karla mücadelesi sürüyor - Son Dakika

Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı nedeniyle 19 mahallede çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Alan, gazetecilere, ana hedeflerinin ana arterler ile hastane yollarını her zaman açık tutmak olduğunu söyledi.

Tedbirleri aldıklarını ifade eden Alan, şunları kaydetti:

"Elimizden gelen gayreti fazlasıyla gösteriyoruz, inşallah bir sıkıntı yaşamayız. Sabahtan beri meclis üyesi arkadaşlarımızla sahadayız, her zaman sahada olmaya devam edeceğiz. Gelen sıkıntıları da 112 Çağrı Merkezi ile beraber Sayın Valimizin koordinasyonunda hem de beyaz masamızla beraber elimizden geldiğince bertaraf etmeye çalışıyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şu dakikaya kadar bir sıkıntı yaşamadık, inşallah bundan sonra da yaşamayız."